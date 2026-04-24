A Napoli la mostra “Friends” di Federica Gioffredi per la pet therapy al Santobono

Quarantaquattro scatti in bianco e nero, ciascuno dedicato a un amico caro, per sostenere “Quattrozampe al Santobono” l’attività di pet therapy in ospedale, ideata per migliorare la vita dei piccoli pazienti, promosso dalla Sostenitori Ospedale Santobono ETS, diretta da Emanuela Capuano. È questo il nuovo progetto della fotografa Federica Gioffredi, che inaugura giovedì 23 aprile alle 18, nella sua home gallery di Napoli (via del parco Margherita, 24) la mostra “Friends”. Tra gli amici, attori, intellettuali, imprenditori: Alessandro Preziosi, Luciano Ferrara, Italo Spagnuolo Vigorita, Vincenzo Ferrara. Un inno agli affetti più autentici e duraturi, che prende forma attraverso l’obiettivo dell’ex broker, figlia del campione mondiale di off-shore Antonio Gioffredi, noto come il “Nuvolari del mare”, diventata “fotografa itinerante”, con al fianco sempre il suo lupo Julius, protagonista della mostra insieme agli amici di Federica. Stavolta, l’artista napoletana, celebra il valore dei legami personali e c’è anche una “ruota degli scatti”, con centinaia di immagini e selfie scattati insieme a loro. Ogni fotografia ha come titolo il nome di un amico, che diventa un racconto intimo e universale, come il legame profondo tra esseri umani e animali. Attraverso una selezione di scatti intensi e delicati, “Friends” esalta il valore terapeutico dell’amicizia. Il ricavato della vendita delle foto, sosterrà il progetto di pet therapy della SOS ETS. «In un’epoca dominata dall’immediatezza dei “like” e dalla virtualità dei contatti – spiega Gioffredi – mi sono chiesta cosa significhi davvero la parola “amico”. Questa mostra raccoglie più di semplici immagini, traccia un atlante di presenze. Ogni fotografia con il nome, diventa linea di confine tra l’estraneità e la condivisione profonda, trasformando ogni ritratto in un omaggio intimo e al tempo stesso, universale». Ogni immagine racconta una storia di fiducia, affetto e presenza silenziosa. Il ritratto del lupo dell’artista, svela quella capacità degli animali di entrare in sintonia con le fragilità umane e trasformarle in forza. «La pet therapy rappresenta un supporto prezioso sia sotto il profilo emotivo che di riabilitazione psicologica e fisica per i bambini che affrontano percorsi di cura complessi – spiega Capuano – progetti come questo ci permettono di continuare a donare loro momenti di sollievo e fanno da ponte con la loro “normale” vita da bambino come fuori dall’ospedale». Friends è un’esperienza emotiva e solidale, che invita il pubblico a riscoprire il valore degli affetti e a partecipare attivamente a una causa di grande impatto sociale. A sostenere il progetto anche la cantina Tenuta Donna Paola.