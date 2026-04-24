IL SEGRETO DI UN BUON SONNO? UN CORRETTO EQUILIBRIO IDRICO

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, sottolinea come una corretta idratazione sia fondamentale per la qualità del riposo notturno.

Milano, 22 aprile 2026 – Dormire bene non dipende solo da routine regolari o da un ambiente silenzioso, anche l’idratazione può influire sulla qualità del sonno.

Durante la notte, il corpo umano mantiene un’intensa attività fisiologica: regola gli ormoni, recupera tono muscolare, attiva processi di riparazione cellulare. Quando però l’idratazione non è ottimale, anche questo delicato equilibrio può risentirne. Si possono avvertire piccoli segnali come maggiore affaticamento, risvegli più frequenti, sensazione di secchezza o crampi che disturbano il sonno.

Durante il sonno l’organismo continua a perdere liquidi attraverso la respirazione e la sudorazione, soprattutto se si dorme in ambienti caldi e secchi. Se durante il giorno l’apporto idrico non è stato adeguato, le perdite di liquidi possono farsi incidendo sulla qualità del sonno, rendendolo meno profondo e rigenerante.

“L’idratazione rappresenta un elemento chiave per il mantenimento dell’omeostasi dell’organismo, anche durante il sonno,” spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. “Una corretta assunzione di acqua nel corso della giornata contribuisce a sostenere i processi fisiologici notturni, favorendo un riposo più regolare e riducendo disturbi legati a squilibri idrici, come secchezza o tensioni muscolari.”

Un’adeguata idratazione, pari a circa 1,5 litri al giorno, è un’abitudine semplice ma preziosa per il benessere quotidiano. Aiuta il corpo a mantenere il giusto equilibrio dei fluidi corporei, supporta la circolazione sanguigna, regola la temperatura e il corretto funzionamento del sistema nervoso. Tutti fattori che incidono direttamente sulla qualità del sonno e sulla sensazione di energia e recupero al risveglio.

Fonti

Impact of hydration status on sleep and mood; Armstrong L.E., Ganio M.S., Casa D.J.; Nutrition Reviews, 2012

Mild dehydration affects mood and cognitive performance; Pross N., Demazières A., Girard N. et al.; The Journal of Nutrition, 2014

Sleep, thermoregulation and body fluid balance; Kräuchi K., Deboer T.; Sleep Medicine Reviews, 2010