GREENarte ACQUA 2026



Il 9 e 10 maggio 2026 il Lido Varca d’Oro ospiterà aGREENarte ACQUA 2026, un’esperienza immersiva che unisce arte, ambiente, inclusione e innovazione sociale attraverso il tema dell’acqua come elemento vitale, creativo e relazionale.

L’iniziativa propone un percorso multidisciplinare fatto di laboratori esperienziali, talk, momenti sensoriali, performance, pratiche artistiche e attività dedicate alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di confronto tra persone, territori e linguaggi contemporanei.

L’acqua diventa così metafora di connessione, trasformazione e rigenerazione: un filo conduttore che attraversa esperienze artistiche, pratiche ecologiche e riflessioni sul rapporto tra essere umano e natura.

Il programma coinvolgerà artisti, esperti, associazioni, artigiani e realtà del territorio in una due giorni costruita nel segno della partecipazione e dell’accessibilità, valorizzando materiali naturali, colorazioni vegetali, economia circolare e processi creativi sostenibili.

Tra gli appuntamenti in programma: esperienze di tintura naturale con indaco e guado, incontri dedicati alla fermentazione e alle trasformazioni naturali, degustazioni sensoriali, racconti legati ai territori dei Campi Flegrei, laboratori ambientali per la tutela del mare e momenti dedicati al benessere psicofisico attraverso pratiche immersive a contatto con la natura.

Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione e della partecipazione collettiva, attraverso attività capaci di coinvolgere pubblici diversi, promuovendo una cultura dell’ascolto, della sostenibilità e della responsabilità condivisa.

Associazione

«Abbiamo scelto di sostenere un progetto che mettesse in relazione territorio, mare, arte e comunità. Oggi fare impresa significa anche creare cultura, promuovere sostenibilità e generare occasioni di incontro e consapevolezza. aGREENarte ACQUA rappresenta perfettamente questa visione: un evento capace di valorizzare il nostro litorale attraverso inclusione, creatività e rispetto per l’ambiente», dichiara Salvatore Trinchillo patron Lido Varca d’Oro;

aGREENarte ACQUA 2026 si propone come un laboratorio contemporaneo di idee e pratiche green, in cui arte e ambiente dialogano per costruire comunità più consapevoli, inclusive e orientate al futuro. Arte, sostenibilità e connessioni umane sulle rive del mare di GiuglianoIl 9 e 10 maggio 2026 il Lido Varca d’Oro ospiterà aGREENarte ACQUA 2026, un’esperienza immersiva che unisce arte, ambiente, inclusione e innovazione sociale attraverso il tema dell’acqua come elemento vitale, creativo e relazionale.L’iniziativa propone un percorso multidisciplinare fatto di laboratori esperienziali, talk, momenti sensoriali, performance, pratiche artistiche e attività dedicate alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di confronto tra persone, territori e linguaggi contemporanei.L’acqua diventa così metafora di connessione, trasformazione e rigenerazione: un filo conduttore che attraversa esperienze artistiche, pratiche ecologiche e riflessioni sul rapporto tra essere umano e natura.Il programma coinvolgerà artisti, esperti, associazioni, artigiani e realtà del territorio in una due giorni costruita nel segno della partecipazione e dell’accessibilità, valorizzando materiali naturali, colorazioni vegetali, economia circolare e processi creativi sostenibili.Tra gli appuntamenti in programma: esperienze di tintura naturale con indaco e guado, incontri dedicati alla fermentazione e alle trasformazioni naturali, degustazioni sensoriali, racconti legati ai territori dei Campi Flegrei, laboratori ambientali per la tutela del mare e momenti dedicati al benessere psicofisico attraverso pratiche immersive a contatto con la natura.Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione e della partecipazione collettiva, attraverso attività capaci di coinvolgere pubblici diversi, promuovendo una cultura dell’ascolto, della sostenibilità e della responsabilità condivisa.Associazione MA.D.RE . contribuirà con attività dedicate alla sensibilizzazione ambientale e alla protezione dell’ecosistema marino, mentre le esperienze artistiche e sensoriali offriranno una riflessione concreta su nuovi modelli di relazione tra creatività, territorio e innovazione sostenibile.«Abbiamo scelto di sostenere un progetto che mettesse in relazione territorio, mare, arte e comunità. Oggi fare impresa significa anche creare cultura, promuovere sostenibilità e generare occasioni di incontro e consapevolezza. aGREENarte ACQUA rappresenta perfettamente questa visione: un evento capace di valorizzare il nostro litorale attraverso inclusione, creatività e rispetto per l’ambiente», dichiara Salvatore Trinchillo patron Lido Varca d’Oro;aGREENarte ACQUA 2026 si propone come un laboratorio contemporaneo di idee e pratiche green, in cui arte e ambiente dialogano per costruire comunità più consapevoli, inclusive e orientate al futuro.

«In occasione dell’ottavo seminario di aGREENarte, dedicato all’ACQUA, desideriamo rivolgere un ringraziamento sentito e speciale a Lido Varcadoro e in particolare a Salvatore Trinchillo. Grazie alla sua lungimiranza, questo lido non è solo un luogo di accoglienza balneare, ma un vero e proprio avamposto di rigenerazione del territorio. La sua dedizione nel trasformare il litorale in un polo di aggregazione sociale e culturale sposa perfettamente i valori di aGREENarte.

Ringraziamo Salvatore Trinchillo per aver compreso immediatamente l’importanza di questo seminario, offrendo uno spazio dove l’elemento naturale — l’acqua — non è solo sfondo, ma protagonista del dibattito scientifico e artistico.

L’ospitalità di Salvatore Trinchillo e del team di Varcadoro rappresenta quel fare impresa che guarda al futuro, rispettando l’ecosistema e promuovendo la cultura come strumento di crescita per tutta la comunità». Chiosano Marilu Fatigati e Adele Spalice fondatrici di Millalù e ideatori di Agreenarte progetto cofinanziato dal Ministero della Cultura e dall’ Unione Europea.