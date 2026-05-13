2 giugno lungo le scale del Petraio con Econote e Valentina Guerra

Siamo felici di festeggiare insieme la Festa della Repubblica riscoprendo uno degli angoli più suggestivi della nostra città!

La passeggiata lungo le scale del Petraio con Valentina Guerra, la nostra guida abilitata, è per un numero molto limitato di persone e su prenotazione. Per info e prenotazioni: info@econote.it — il costo è di 10€ a persona.

Il Petraio è un percorso di scale che dal Vomero arriva a Via dei Mille a Chiaia con circa 400 scalini e scorci tutti da fotografare. Paesaggi, architetture liberty, storia, teatro, si mescolano lungo questi scalini che hanno tanto da raccontare, immersi in una magica calma.

Una Napoli sospesa tra passato e presente, sorprendente per napoletani e turisti. Ore 10.30 – Partiremo dal Vomero, proprio dalla funicolare di Montesanto (Stazione Morghen) con la nostra guida, e percorreremo le scale del Petraio che arrivano fino al Corso Vittorio Emanuele. Durante questa suggestiva passeggiata ammireremo incredibili panorami su Napoli, la Casa di Scarpetta, le opere del maestro Riccardo Dalisi. La passeggiata terminerà alle 12.30 in Via dei Mille. Si raccomandano scarpe comode per godere al meglio questo percorso, uno degli itinerari ecosostenibili di Econote più ricchi di fascino.

Con gli itinerari di Econote, Associazione culturale, proviamo a riappropriarci della città di Napoli e conoscere alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Sarà possibile prendere la funicolare per tornare al punto di partenza agevolmente. Per questo motivo consigliamo di acquistare il biglietto prima.