Giovedì 14 CAM MUSEUM_The Trump Doctrine: Stay Woke_la mostra contro TRUMP_opere, video, flashmob e la musica di Lino Cannavacciuolo

Giovedì 14 maggio, dalle ore 20:30, il CAM Museum (Casoria Contemporary Art Museum) presenta un doppio appuntamento di respiro internazionale, dove arte e musica si coniugano per diventare arma di protesta e strumento di riflessione. Protagonista della serata sarà la mostra “The Trump Doctrine: Stay Woke”, un potente manifesto in cui l’arte si fa denuncia e pensiero critico contro le contraddizioni di un presente inquietante, accompagnata dal concerto del celebre violinista e compositore Lino Cannavacciuolo, capace di trasformare sonorità mediterranee ed elettroniche in emozione pura.

Dalla rivoluzione iraniana alla guerra in Ucraina, il museo di Casoria ha attraversato e raccontato alcune delle pagine più incandescenti della storia contemporanea, trasformando l’arte in voce critica del nostro tempo. Oggi, in un’epoca segnata da tensioni globali, conflitti e profonde trasformazioni sociali, il CAM Museum torna a interrogare il presente con uno sguardo provocatorio e necessario e lo fa attraverso le opere di artisti internazionali.

L’esposizione indaga il concetto di “Stay Woke” – inteso come smantellamento sistematico delle istanze progressiste – e riflette sui rischi di una nuova censura globale e sulla resilienza dell’arte libera. La dottrina trumpiana che si basa sulla guerra al politicamente corretto, alla cultura woke, alle etnie non americane, alla diversità e all’inclusione rischia di abbattersi come una grande catastrofe anche sulle istituzioni culturali e i suoi protagonisti così, attraverso una selezione di opere provocatorie, il museo CAM interviene nel dibattito, denuncia e si schiera per difendere le posizioni di libertà espressiva.

Antonio Manfredi, direttore del CAM, sottolinea l’impegno del museo nel sensibilizzare le coscienze: “ Il CAM non ha paura di accusare il protagonista di questa regressione culturale, le scelte fatte portano la voce visionaria di artisti a noi vicini e che condividono le nostre battaglie. Affinchè il messaggio arrivi ancora più forte abbiamo coinvolto anche i nostri visitatori in un flash mob contro Trump che si terrà la sera dell’inaugurazione. La speranza è che anche altri seguano il nostro esempio e inizino a dare segnali più decisi.”

Il percorso espositivo al museo di Casoria presenterà oltre alle opere provenienti da tutto il mondo, i video AI in stile Lego realizzati dai giovani attivisti iraniani, il collettivo Explosive media, per deridere Trump.

La serata continuerà con il concerto di Lino Cannavacciuolo, maestro indiscusso della fusione tra tradizione mediterranea e sperimentazione d’avanguardia. Il compositore napoletano ha collaborato, nel corso della sua carriera, con artisti di rilievo come Pino Daniele, Peppe Barra, Edoardo Bennato e Tony Esposito, distinguendosi per l’intensità emotiva e la raffinatezza esecutiva. Il suo violino diventerà la voce narrante di questa resistenza culturale, traducendo in musica il contrasto tra l’ordine imposto e il caos creativo dell’arte.

La serata si concluderà con un dj set presso l’EXIT, il Concept Bar del CAM.

La mostra “The Trump Doctrine: Stay Woke” rimarrà aperta fino al 14 giugno nei seguenti orari: Martedì, giovedì, domenica ore 10.00-13.00 e mercoledì, venerdì, sabato ore 17.00-20.00

Ingresso con contributo associativo

Prenotazioni: https:// casoriacontemporaryartmuseum. com/it/prenotazioni/

Info: +39 3332972239