ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum: dal 14 maggio a Fiera Roma quattro giorni su energia, innovazione e sostenibilità

Entra nel vivo il conto alla rovescia per ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum 2026, in programma dal 14 al 17 maggio a Fiera Roma. Quattro giornate di incontri, workshop e networking dedicate ai temi della transizione energetica, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità, in un contesto fieristico integrato che vedrà svolgersi in contemporanea anche EdilExpoRoma 2026, Codeway Expo 2026 e Casaidea 2026.

Una vera piattaforma trasversale dove edilizia, energia, cooperazione internazionale e innovazione industriale dialogano all’interno dello stesso ecosistema, creando occasioni concrete di confronto tra imprese, istituzioni, ricerca e startup.

Tra i protagonisti del programma, particolare rilievo avrà il Comitato Scientifico dell’Expoforum, che animerà diversi momenti chiave della manifestazione. In primo piano l’intervento di Renato Brunetti, Presidente e Ceo di Unidata, presente sia nella sessione inaugurale di giovedì 14 maggio sia nei panel dedicati al futuro sostenibile, alla sostenibilità dei data center e ai requisiti energetici per l’intelligenza artificiale. Con lui anche Stefano Bennati, Stefano Brinchi, Daniele Fabrizi, Giovanni Nicolai, e Francesco Ciro Scotto, impegnati in approfondimenti su mobilità sostenibile, smart city, energia e innovazione applicata.

Grande attenzione anche al programma tecnico curato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma nella giornata di venerdì 15 maggio, con workshop dedicati a energie rinnovabili, smart mobility, tecnologie satellitari, comunità energetiche, AI, data center e sostenibilità industriale. La partecipazione consentirà inoltre agli ingegneri iscritti di ottenere 3 Crediti Formativi Professionali.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’innovazione emergente e alle startup. Tra le realtà protagoniste: Capio Robotics, che sviluppa pinze robotiche soft per ridurre danni e sprechi nella lavorazione dei prodotti freschi; Hydroponic Organic, con il primo sistema brevettato di orticoltura biologica idroponica ad alta resa e Aura System, che presenterà le proprie pareti verdi respiranti Made in Italy per la purificazione dell’aria indoor.

Sabato 16 maggio i riflettori sono sulla divulgazione ambientale e i giovani con la presentazione di Giornalisti nell’erba e Premio ClAImate, dedicato ai temi della sostenibilità e della comunicazione ambientale.

Accanto alle sessioni tecniche e scientifiche, ZeroEmission Mediterranean Trends & Expoforum offrirà momenti di networking e incontri B2B tra aziende, investitori, università e operatori del settore, confermandosi come luogo operativo di confronto e sviluppo progettuale sui grandi temi della transizione ecologica ed energetica.