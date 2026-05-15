Come funziona una consulenza ambientale: l’utilità per le PMI

La sostenibilità non è soltanto un valore con una connotazione etica: per le piccole e medie imprese, ancor più che per quelle di grandi dimensioni, rappresenta un vero e proprio asset strategico e operativo. Per questo sempre più aziende decidono di approntare una consulenza ambientale qualificata, una soluzione che permette di accedere agli incentivi e strumenti migliori in chiave circular economy.

Tematiche che riscontrano una complessità crescente, per le quali si dimostra imprescindibile conseguire una specializzazione in termini normativi e procedurali. E che richiedono una certa multidisciplinarietà ed esperienza.

Uno dei temi di maggiore attualità è la gestione dei rifiuti, alla luce dell’istituzione del RENTRI, il Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti. Qualcosa in cui un consulente preparato dovrebbe supportare, non limitandosi a quanto riguarda le sole fonti rinnovabili, come alcuni potrebbero pensare.

Cosa fa un consulente ambientale? Una panoramica su questa figura professionale

La professione del consulente ambientale è in forte ascesa, vista la centralità di una tematica quale la sostenibilità, intesa a livello non solo di impatto ambientale, ma anche di governance e società: le tre basi di qualsiasi approccio che possa definirsi ESG.

Parliamo di un professionista che ha come mission quella di supportare le aziende affinché possano migliorare tali parametri, in linea con le normative vigenti: un aspetto quanto mai delicato, alla luce dei costanti aggiornamenti, tra cui quello del RENTRI cui abbiamo accennato poc’anzi.

È fondamentale affidarsi a un team con figure che abbiano conseguito un percorso ad hoc e certificato. Le professioni che hanno come focus la sostenibilità hanno un’introduzione relativamente recente, ma non per questo risultano scarsamente qualificate. È piuttosto vero il contrario.

Le aree oggetto di specializzazione e interesse di una consulenza ambientale

Analizziamo ora quali sono le tematiche oggetto di tale specializzazione e trattazione per qualsiasi team che possa offrire una consulenza ambientale di alto profilo. Si tratta principalmente delle seguenti:

diritto ambientale : le leggi a tema ambiente, di natura sia generale che settoriale. Un esperto in tale ambito dovrà avere un focus chiaro non solo sul quadro nazionale, ma anche su quello europeo;

: le leggi a tema ambiente, di natura sia generale che settoriale. Un esperto in tale ambito dovrà avere un focus chiaro non solo sul quadro nazionale, ma anche su quello europeo; rinnovabili : una tematica ad ampio raggio, complessa e variegata, che vede al centro la provenienza tanto delle materie prime quanto il rispetto dei parametri di risparmio ed efficientamento energetico;

: una tematica ad ampio raggio, complessa e variegata, che vede al centro la provenienza tanto delle materie prime quanto il rispetto dei parametri di risparmio ed efficientamento energetico; contabilità : il focus è sugli incentivi disponibili in chiave ESG e su come accedervi (se possibile per il caso specifico);

: il focus è sugli incentivi disponibili in chiave ESG e su come accedervi (se possibile per il caso specifico); gestione dei rifiuti e relativo smaltimento: un fattore che sta alla base anche delle pratiche di riuso e riciclo, non solo di smaltimento. E che comporta l’adempimento di determinati obblighi e norme.

Consulenza ambientale: vantaggi e come funziona

Una consulenza ambientale permette all’azienda di approntare le pratiche che davvero la rendono sostenibile, un fattore che poi può essere speso efficacemente nella comunicazione.

Vede alla base un’accurata fase di analisi, a cui segue quella di valutazione e definizione delle strategie da adottare, con tanto di supporto delle opportune certificazioni e accesso agli incentivi più validi, per poi concludersi con l’attuazione e il monitoraggio di quanto concordato.

Quali sono i vantaggi per le PMI? In primo luogo possono godere di una maggiore serenità grazie al pieno rispetto delle normative in vigore. E poi possono detenere un vantaggio competitivo concreto, grazie a un’ottimizzazione di costi e procedure.

Hanno dunque modo di offrire un indirizzo green che si riveli effettivamente plausibile.