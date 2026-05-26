Dove e come buttare i cuscini usati

Tutto quello che c’è da sapere per smaltirli correttamente — e magari dargli una seconda vita

I cuscini del divano o del letto sembrano oggetti innocui, ma smaltirli nel modo giusto non è sempre intuitivo. Non vanno nella raccolta differenziata classica, non vanno nel cestino dell’indifferenziato senza qualche accorgimento, e — se sono ancora in buone condizioni — meritano molto di meglio della discarica.

Prima di tutto: è ancora utilizzabile?

Il primo passo è valutare le condizioni del cuscino. Se è integro, non macchiato e ancora soffice, potrebbe avere una seconda vita. Se invece è deformato, strappato o igienicamente compromesso, va avviato allo smaltimento.

Ecco, brevemente, alcune soluzioni: Donazione Se è in buone condizioni, donalo a canili, rifugi o centri raccolta abiti come Caritas o Humana. Riuso creativo L’imbottitura può servire per riempire peluche, cuscini per animali, o come materiale da imballaggio. Ritiro negozio Alcuni negozi (IKEA, Zara Home) offrono programmi di ritiro per articoli tessili usati. Isola ecologica Il centro di raccolta comunale accetta i cuscini nel circuito dei rifiuti tessili o ingombranti.

Come smaltirlo correttamente

I cuscini sono oggetti misti: hanno una fodera tessile e un’imbottitura che può essere in piuma, memory foam, fibra sintetica o lattice. Proprio per questa composizione eterogenea, non possono essere messi nel rifiuto secco indifferenziato come se fossero spazzatura comune in molti comuni.

Il consiglio è portare il cuscino al centro di raccolta differenziata del comune: viene classificato tra i rifiuti tessili o tra gli ingombranti, a seconda della dimensione. L’accesso è gratuito per i residenti.

Se il cuscino è piccolo (es. cuscino decorativo) e il comune lo consente, può essere conferito nel sacco grigio dell’indifferenziato, ma solo dopo aver verificato le regole locali — le normative variano da comune a comune.

Il ritiro a domicilio

Molti comuni offrono il servizio di ritiro gratuito a domicilio per piccoli ingombranti, previa prenotazione telefonica o online. Basta accorpare più oggetti nella stessa richiesta per ottimizzare il servizio.

Smontare il cuscino : vale la pena?

In linea di principio sì, ma non è sempre necessario.

— La fodera in cotone o poliestere va nel sacco degli indumenti usati o nel tessile

— L’imbottitura in fibra sintetica o poliestere va nell’indifferenziato

— Il lattice e il memory foam vanno all’ecocentro come materiali speciali

— La piuma e il piumino naturale vanno all’ecocentro o possono essere compostati se non trattati chimicamente

Attenzione: Non abbandonare mai i cuscini per strada o nei cassonetti stradali generici. È vietato dalla legge e soggetto a sanzioni amministrative. In caso di dubbio, chiama sempre il numero verde del gestore rifiuti del tuo comune.