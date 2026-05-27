Sabato 30 maggio la cicloescursione Fiab:  In Bici a Roccaromana.  Lungo le strade  della Via Francigena e i territori attraversati dal Cammino dei Nomadi Digitali

Le associazioni Fiab Caserta in Bici e Napoli Cicloverdi, con Il Giardino Segreto di Roccaromana Aps, organizzano per Sabato 30 Maggio un bellissimo viaggio lento di un giorno da Caserta a Roccaromana lungo le strade della Via Francigena e dei cammini dei Nomadi Digitali in bicicletta. L’iniziativa ha il patrocinio morale del Comune di Roccaromana.

Partiremo da Piazza Carlo di Borbone a Caserta alle ore 9.00 pedalando in strade a basso traffico lungo 42 km ed un dislivello cumulativo di 720 mt attraverso Pontelatone, Liberi, Profeti, la bellezza solitaria del Monte S.Angelo e dei luoghi micaelici prima di scollinare verso Roccaromana dove arriveremo a Il Giardino Segreto di Roccaromana APS, ente del Terzo Settore attivo nella rigenerazione culturale e sociale delle aree interne attraverso turismo lento, welfare culturale, sport, benessere e innovazione territoriale. Visiteremo la Biblioteca “Ing. P. Guida” come spazio aperto alla comunità, ai camminatori, ai cicloturisti, ai giovani e ai nomadi digitali, promuovendo progetti partecipativi, formazione ed esperienze culturali sostenibili. Approfondiremo l’impegno di valorizzazione della Via Francigena del Sud e nello sviluppo del Cammino dei Nomadi Digitali, come strumenti di connessione tra comunità, territori, mobilità dolce e nuove economie locali. Sarà possibile conoscere i prodotti d’eccellenza del territorio presentati con amore da Piano V – Cantina Storica che sarà presente con uno stand in Giardino, visiteremo il Club Tufoli50, nuova ciclofficina con …qualcosa in più…A Pietramelara visiteremo il magnifico palazzo ducale recentemente riaperto al pubblico, con la guida della Pro Loco Pietramelara Aps e poi si proseguirà per il centro storico di Riardo dominato dall’antico Castello.

Daremo un nostro contributo a individuare varianti utili prendere il cammino accessibile ed infrastrutturato per cicloturisti, sostenendo le reti territoriali nei cammini come dispositivi culturali capaci di generare cura dei luoghi, cittadinanza attiva e nuove opportunità per l’Alto Casertano. Il giardino segreto è anche parte di Albergabici, network del mondo Fiab con le strutture L.I.M.O. to Host affittacamere. Al ritorno si può prendere il treno per Napoli e Caserta dalla stazione Riardo/Pietramelara nel pomeriggio o da Dragoni Oppure per chi vuole ritorno in bici.

Info e Prenotazioni entro venerdì 29 a casertainbici@gmail..com. Obbligatorio iscrizione alla Fiab con possibilità di effettuarla alla partenza. Contributo fisso per pranzo collettivo al Il Giardino segreto Aps € 15 : Per le caratteristiche tecniche è un itinerario impegnativo, adatto a bici sia muscolari che assistite, Bdc, mtb, trekbike, gravel. Il fondo è di asfalto, anche su strade di montagna ed interpoderali. L’ottica Fiab è quella di un cicloturismo lento, inclusivo per genere, età, mezzi, preparazione profondamente interconnesso con i luoghi della cultura, dell’agroalimentare e con le comunità del territorio.