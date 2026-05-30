FORUM COMPRAVERDE, PREMIATE LE ECCELLENZE ITALIANE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT



Appalti verdi, mense sostenibili, economia circolare e innovazione: assegnati a Roma i Premi Compraverde Buygreen 2026 dell’evento organizzato dalla Fondazione Ecosistemi.

Si chiude la XX edizione degli Stati Generali degli acquisti verdi con 25 riconoscimenti tra premi, menzioni, International Award e Premi Speciali +20 dedicati alle organizzazioni che hanno contribuito a vent’anni di Green Public Procurement in Italia

Roma, 29 maggio 2026 – 3.000 partecipanti, 12 Paesi coinvolti, oltre 250 organizzazioni tra istituzioni, imprese, università e reti internazionali, più di 120 speaker, oltre 20 eventi, 20 talk per la transizione ecologica e 25 riconoscimenti assegnati.

Si è conclusa a Roma la XX edizione del Forum Compraverde Buygreen, gli Stati Generali degli acquisti verdi promossi dalla Fondazione Ecosistemi, che per due giornate hanno riunito i protagonisti della sostenibilità pubblica e privata per discutere del ruolo strategico della domanda pubblica nella transizione ecologica, nella competitività industriale e nello sviluppo sostenibile.

L’edizione 2026 ha celebrato vent’anni di Green Public Procurement in Italia, ripercorrendo l’evoluzione di uno strumento che da pratica pionieristica per pochi addetti ai lavori è diventato una leva sempre più centrale nelle politiche ambientali, industriali e sociali. Nel corso del Forum si è parlato di politiche industriali europee, infrastrutture low carbon, efficienza energetica degli edifici pubblici, economia circolare, mense scolastiche sostenibili, responsabilità sociale nelle filiere di fornitura, educazione ambientale e cooperazione internazionale.

A chiudere la manifestazione è stata la consegna del Premio Compraverde Buygreen 2026, il principale riconoscimento italiano dedicato alle migliori esperienze di Green Public Procurement. Promosso da Fondazione Ecosistemi, il Premio valorizza ogni anno enti pubblici, imprese, stazioni appaltanti, università e organizzazioni che hanno saputo utilizzare gli acquisti verdi come leva concreta di innovazione ambientale, sociale ed economica.

Nato nel 2008, il Premio punta a mettere in evidenza le realtà che si distinguono nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, nella promozione delle mense sostenibili e dell’educazione alimentare, nello sviluppo delle filiere a chilometro zero, nella gestione circolare dei rifiuti, nell’efficientamento energetico, nella mobilità sostenibile, nel turismo sostenibile e nei modelli di produzione e consumo orientati alla riduzione delle emissioni climalteranti.

L’edizione 2026 ha assegnato 18 riconoscimenti tra premi e menzioni nelle sezioni Politica GPP, Bando Verde, Mensa Verde, Edilizia Verde, Social Procurement, Cultura in Verde e Vendor Rating e Acquisti Sostenibili. A questi si aggiungono l’International Award conferito alla Città di Ghent per l’esperienza sviluppata nella ristorazione scolastica sostenibile e sei Premi Speciali +20 assegnati in occasione della ventesima edizione del Forum.

Nella sezione “Politica GPP” il Premio è stato assegnato alla Regione Veneto per “il valore delle azioni realizzate e per l’audacia con cui ha saputo raccogliere la sfida di introdurre gli appalti innovativi in settori nuovi e strategici”. Le menzioni sono andate ad ARIA S.p.A. e Regione Liguria.

Nella categoria “Bando Verde” doppio premio ex aequo per Intercent-ER e Città Metropolitana di Milano. Intercent-ER è stata premiata per un modello innovativo di lava-noleggio sanitario fondato su economia circolare e digitalizzazione dei servizi, mentre la Città Metropolitana di Milano per l’applicazione avanzata dei Criteri Ambientali Minimi nei servizi di pulizia e gestione sostenibile degli appalti pubblici. Le menzioni sono andate a Regione Lazio, Regione Molise e ancora a Intercent-ER per un appalto innovativo nel settore farmaceutico legato al principio attivo Treprostinil sodico.

Per la sezione “Mensa Verde” il riconoscimento è andato alla Città di Settimo Torinese per una visione della sostenibilità che coinvolge l’intero ciclo del servizio di ristorazione scolastica, dalla produzione alla comunicazione con le famiglie. Le menzioni sono state assegnate ad Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza e Politecnico di Torino per progetti innovativi nella ristorazione collettiva e universitaria.

Nella categoria “Edilizia Verde” una menzione è stata assegnata a San Marco Group per lo sviluppo di un rivestimento murale ad alte prestazioni conforme ai CAM edilizia e orientato alla riduzione del consumo di risorse lungo il ciclo di vita degli edifici.

Il Premio “Social Procurement” è stato assegnato a Intercent-ER per una procedura di affidamento dei servizi di vigilanza costruita per valorizzare qualità del lavoro, inclusione sociale e contrasto al dumping salariale.

Per la sezione “Cultura in Verde” premi ex aequo a Associazione PRO+ per il progetto “Vivi Fortezza” e a Fondazione Casa Lajolo per la “Festa degli orti”, mentre una menzione è andata ad ALDES|SPAM! – Associazione Lucchese Danza e Spettacolo per la rassegna teatrale “Tempi moderni”.

Nella sezione “Vendor Rating e Acquisti Sostenibili” il Premio ex aequo è stato attribuito a Pedevilla Società Benefit e CAP Holding per i sistemi avanzati di qualificazione dei fornitori fondati su criteri ESG, economia circolare e tutela sociale lungo la filiera degli acquisti.

L’International Award 2026 è stato assegnato alla Città di Ghent (Belgio) per avere ridotto del 38% in sei anni l’impronta carbonica della ristorazione scolastica grazie anche all’introduzione di menù vegetariani e per avere integrato nel servizio una forte dimensione sociale, etica e politica, facendo della mensa scolastica uno strumento di sostenibilità e inclusione.

In occasione della XX edizione del Forum Compraverde Buygreen, Fondazione Ecosistemi ha inoltre istituito sei Premi Speciali +20 per riconoscere organizzazioni che nel corso degli anni si sono distinte per continuità dell’impegno, capacità di innovazione e contributo allo sviluppo del Green Public Procurement in Italia. Tra queste Regione Veneto, Intercent-ER, Città Metropolitana di Torino, Comune di Padova, Università degli Studi di Cagliari e Fano Jazz Network.

Complessivamente, il Premio Compraverde Buygreen 2026 ha assegnato riconoscimenti a Regione Veneto, ARIA S.p.A., Regione Liguria, Intercent-ER, Città Metropolitana di Milano, Regione Lazio, Regione Molise, Città di Settimo Torinese, Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, Politecnico di Torino, San Marco Group, Associazione PRO+, Fondazione Casa Lajolo, ALDES|SPAM!, Pedevilla Società Benefit e CAP Holding. Intercent-ER ha inoltre ricevuto un doppio riconoscimento nelle sezioni “Bando Verde” e “Social Procurement”, oltre a una menzione speciale per un appalto innovativo nel settore farmaceutico.

Con vent’anni di attività alle spalle, il Forum Compraverde Buygreen si conferma il principale punto di riferimento nazionale per il Green Public Procurement e uno dei principali luoghi di confronto sulle politiche pubbliche per la sostenibilità, capace di mettere in relazione istituzioni, imprese, ricerca e società civile per costruire modelli di sviluppo più sostenibili, innovativi e inclusivi.

Il Premio Compraverde Buygreen rappresenta oggi il principale osservatorio italiano sulle esperienze più avanzate di Green Public Procurement e sulle amministrazioni che utilizzano gli acquisti pubblici come leva di transizione ecologica, innovazione industriale e coesione sociale.