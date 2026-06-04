“Castello di Carta” torna a Somma Vesuviana: al Teatro Summarte la seconda edizione della kermesse letteraria

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, le porte del Teatro Summarte si apriranno per accogliere la seconda edizione di “Castello di Carta”, il festival letterario nato sotto l’ala della fortunata rassegna “Una Somma di libri”, ideata e curata con passione da Cartolibromania e Cultura a Colori.

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima edizione, l’iniziativa si ripresenta sulla scena culturale campana con un programma ancora più ricco e ambizioso, confermandosi come un presidio fondamentale per la promozione della lettura e della cultura sul territorio.

Un ponte tra autori, editori e lettori

L’obiettivo di “Castello di Carta” resta quello di creare un ecosistema culturale vivo e pulsante. Non una semplice fiera, ma un vero e proprio spazio d’incontro sinergico in cui il pubblico non è un semplice spettatore, ma parte attiva di un dialogo continuo con chi i libri li scrive, li pubblica e li diffonde.

La manifestazione punta a valorizzare sia le grandi realtà editoriali sia i progetti indipendenti, offrendo una vetrina di spicco alla produzione letteraria contemporanea.

Info e Contatti

Cosa: “Castello di Carta” – II Edizione (all’interno di “Una Somma di libri” )

Quando: Sabato 5 e Domenica 6 Settembre 2026

Dove: Teatro Summarte, Via Roma 15, Somma Vesuviana (NA)

Organizzazione: Cartolibromania & Cultura a Colori

Nelle prossime settimane verrà svelato il programma dettagliato con tutti gli ospiti e i panel in calendario. Per rimanere aggiornati, è possibile seguire i canali social ufficiali di Cartolibromania e Cultura a Colori.