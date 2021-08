E’ attivo da oggi il bando We Change promosso dalla Fondazione Ecosistemi, una delle iniziative cardine del Forum Compraverde Buygreen che si terrà il 6-7-8 ottobre al palazzo WeGil di largo Ascianghi 5 a Roma, evento che facilita l’incontro tra organizzazioni pubbliche e private che acquistano secondo una logica di sostenibile, decisori pubblici e fornitori di beni e servizi con caratteristiche ambientali e sociali.

We Change, curato in partnership con YOCOCU, YOuth in COnservation of CUltural Heritage, e CNR-ISAC, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, promuove la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovativa per la transizione ecologica di tutti i settori produttivi, sia realizzando nuovi prodotti o servizi, sia utilizzandone di già esistenti ma rivisti in chiave innovativa. Per l’edizione 2021, la quindicesima del Forum, il bando è dedicato alle soluzioni innovative per il restauro sostenibile di opere d’arte e di edifici oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004. Inoltre, ha come scopo quello di contribuire ad ampliare l’offerta di soluzioni per la sostenibilità delle organizzazioni e negli acquisti, promuovendo l’incontro tra una domanda qualificata ad oggi insoddisfatta e i soggetti capaci di offrire soluzioni innovative adeguate.

La call di partecipazione al bando è aperta a singoli, associazioni, gruppo di ricerca, piccole e micro imprese e start up (che non abbiano più di 36 mesi di vita alla data di scadenza del bando), che abbiano quindi un’idea di prodotto o servizio per il restauro sostenibile da sviluppare e da promuovere, oppure un prodotto o un servizio già esistente ma il cui utilizzo sia stato ripensato e adattato in chiave ecologica e coerente con gli scopi del settore restauro.

Dal trattamento e pulitura delle superfici alla disinfezione, alle tecnologie e i materiali per consolidare edifici storici, dalle tecniche di recupero e riutilizzo dei materiali di costruzione alle soluzioni e tecniche di gestione delle macerie in territori sismici, questi sono alcuni degli ambiti per i quali We Change cerca idee innovative sostenibili da premiare.

Per partecipare bisogna inviare il kit di candidatura che si compone della domanda di partecipazione (scaricabile qui) e di un video di presentazione della durata massima di 3 minuti, all’indirizzo [email protected], entro il 24 settembre 2021.