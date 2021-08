In questi giorni un enorme incendi sta devastando la zona di Sulaibiya in Kuwait. In quella zona ci sono degli enormi depositi di pneumatici usati, quasi sette milioni.

L’incendio

Un incendio di proporzioni enormi, così nero e denso che il fumo del fuoco può in queste ore addirittura essere visto dallo spazio. Il satellite è riuscito a catturare nelle immagini il fumo dell’incendio di questi pneumatici, che provengono sia dal Kuwait che da altri paesi.

La plus grande décharge de pneus au monde est en flammes https://t.co/KeYwDKfoai pic.twitter.com/un88WOcA0P — Paris Match (@ParisMatch) August 4, 2021

Si tratta di un tremendo disastro ambientale, in quella che è considerata la più grande discarica di pneumatici al mondo. Non è certo stata una mossa intelligente immagazzinare quasi 10 milioni di pneumatici in una delle zone più calde della terra, dove le temperature sfiorano d’estate anche i 50 gradi.

I danni

Questo fumo proveniente dall’incendio di pneumatici è ovviamente è altamente tossico e sta infestando tutta l’area. Già nel 2012 ci fu un incendio simile, sempre in Kuwait. In quel caso presero fuoco 5 milioni di pneumatici.

In #Kuwait, un potente incendio è scoppiato in una discarica di pneumatici per auto. pic.twitter.com/qYA9zlshy2 — Martina (@Canone_Inverso_) August 3, 2021

Lo smaltimento degli pneumatici usati continua a rappresentare un problema per molti paesi e lo stoccaggio in simili discariche non può essere una soluzione. In casi di incendi simili, il fumo rilasciato è carico di diossine cancerogene che finiscono nell’aria, provocando seri danni per la salute degli abitanti.

La migliore soluzione per gli pneumatici è sempre quella di avviarli a un corretto processo di riciclo o riutilizzo.