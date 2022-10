L’estate sta finendo, con quel poco di malinconia che si porta sempre con sé. Molto spesso, al rientro dalle vacanze, quella sensazione di disagio e tristezza viene spesso colmata con dei regali.

Ne facciamo a noi stessi, ai nostri bambini. Perché sono loro, il nostro futuro. Ed è importante crescerli al meglio.

Nella fretta e nello stress quotidiano, siamo spesso divisi tra casa e lavoro, con poco tempo libero per noi e soprattutto per loro. E quindi ci siamo abituati a metterli davanti a uno schermo: della tv, del pc, del tablet. Ma ci dimentichiamo che esistono anche altri tipi di doni, ed è possibile trovare online, con un po’ di attenzione, una selezione di regali senza schermo. Regali che possono intrattenere, educare, divertire. La <a href=”https://lunii.com/it-it/luniiverso/” >la Fabbrica delle Storie</a> è uno di questi regali, utile per i bimbi e per le mamme.

Ci sono molti studi a riguardo, realizzati nel corso degli anni: alcuni fanno riflettere sui rischi della esposizione massiccia a schermi nei bimbi. I pediatri ormai sanno, e lo dicono alle mamme, che i bimbi sovraesposti televisione, smartphone o tablet, in ogni caso schermi, mostrano spesso disturbi comportamentali e dell’apprendimento.

Sul nostro sito abbiamo spesso parlato di un ritorno alla natura, ideale per i bimbi. Scoprire fauna e flora e fare lunghe passeggiate all’aria aperta è molto importante. O ancora abbiamo spiegato come sviluppare la loro manualità. È possibile ad esempio addirittura creare nuovi giochi partendo dal cartone. Sono incredibili le possibilità di riciclo per un semplice cartone, di quelli che ci ritroviamo da smaltire, usati una sola volta come pacco o per portare la spesa a casa.

Quindi meglio trovare dei giochi curiosi e stimolanti, che possano risvegliare l’immaginazione dei bambini dai 3 agli 8 anni. Giochi con i quali il bimbo può creare, ascoltare e registrare. Tecnologici sì, ma che possano permettere di sognare, scoprire ed imparare senza smettere di divertirsi! Quindi ben vengano questi giochi, e cerchiamo di diminuire progressivamente l’esposizione dei nostri bambini agli schermi.