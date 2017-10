Cartoni vecchi? 5 idee per nuovi giochi!

Sono incredibili le possibilità di riciclo per un semplice cartone, di quelli che ci ritroviamo da smaltire, usati una sola volta come pacco o per portare la spesa a casa.

Vediamo qui qualche idea super, per ottenere, da un materiale di partenza così semplice, dei giochi vivaci e poco ingombranti.

Mani a forbici, colla a caldo, colori e tanta fantasia!

Sfogliando alcuni album sul web ho trovato tante idee diverse dalle solite: il cartone si sa, si conserva bene per molto tempo e di solito viene utilizzato per riporre vestiario o oggetti non più in uso, da donare, regalare o conservare.

Uno degli usi migliori che se ne possa fare, se si hanno dei bambini, è quello di utilizzarlo per creare giochi belli, funzionali e stimolanti.

Il primo della lista (e di grande effetto) è la casetta piegabile: basta un rotolo di scotch resistente,

pezzi di cartone della stessa misura per le pareti e il tetto, e un po’ di manualità:

si ottiene una casetta che, una volta chiusa, è di ingombro praticamente nullo.

A seconda della misura iniziale della scatola, si possono avere casette diverse da abbellire anche con disegni, finestre…

Seconda idea: tagliando parte di uno scatolone abbastanza alto, si può realizzare un simpaticissimo “canestro”: ritagliando dei buchi di grandezza anche diversa, e colorandone i bordi, si può giocare a centrare i vari bersagli, associandoli al colore della palla che si lancia o a diversi punteggi: davvero divertentissimo!

Gioco numero 3: carte memo! Qui ci si può sbizzarrire con dimensioni, colori, fantasie e disegni. Il celebre gioco di memoria si può realizzare davvero con pochissimi strumenti: taglierino, colla, e materiale per i segni! Facilissimo e simpatico anche da portarsi in giro.

Idea numero 4: creare dei pezzi incastrabili tra loro. Basta incidere su ogni rettangolo o quadrato di cartone delle fessure, colorare con varietà e liberare la creatività. Meglio non fare ritagli troppo grandi, per evitare che si pieghino.

Idea numero 5: Realizzare un labirinto per le biglie! Sono necessari due strati che si incastrino l’uno sull’altro: facilissimo da realizzare coi tipici coperchi delle scatole di scarpe. Una volta realizzati i due pezzi, si decora con stecchette, fori e tanti colori lo strato che resterà sospeso. Ecco realizzato un passatempo divertentissimo che intratterrà anche i più grandi.

Fonti immagini: infoenigmamma