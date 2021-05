Con la recente proroga del Superbonus 110% continuano gli incentivi dello Stato per tutti coloro che intendono apportare delle migliorie dal punto di vista energetico sulla propria abitazione. Come infatti probabilmente in molti sapranno già, questo bonus permette di ottenere una detrazione Irpef pari al 110% e quindi sostanzialmente di effettuare i lavori a costo zero. Naturalmente bisogna rispettare determinati requisiti perché non tutti gli interventi sono ammessi e non è nemmeno facilissimo comprendere come funziona.

Quel che è certo è che esistono due modalità per poter ottenere il Superbonus 110%: la prima è quella classica ossia il recupero di quanto anticipato sotto forma di detrazione Irpef. La seconda, ben più vantaggiosa, si basa sul meccanismo della cessione del credito, il cui funzionamento merita di essere spiegato nel dettaglio. Vediamo dunque come funziona ma soprattutto in che modo approfittarne, visto che non è per nulla semplice trovare ditte disposte a fare i lavori a tali condizioni.

Superbonus 110% e cessione del credito: come funziona

Mediante il meccanismo della cessione del credito con sconto in fattura, è possibile effettuare i lavori di efficientamento energetico ammessi dal Superbonus110% senza dover anticipare alcuna somma di denaro. Tale formula infatti prevede che sia la ditta incaricata dei lavori a sostenere interamente i costi per conto del committente, al quale applica appunto uno sconto in fattura pari al 100% dell’intera spesa.

L’impresa in tal caso potrà recuperare in un secondo momento quanto anticipato, ottenendo un 10% in più e quindi un certo guadagno. Il problema è che in Italia al giorno d’oggi è davvero difficile trovare ditte disposte ad accettare tale compromesso, per il semplice fatto che è necessario disporre di una grande liquidità.

Fotovoltaico 110%: l’offerta di Eni gas e luce con cessione del credito

Eni gas e luce ha lanciato un’offerta molto interessante, riservata a coloro che desiderano installare un impianto fotovoltaico.

Si tratta di un pacchetto chiavi in mano che comprende i seguenti interventi:

Installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo energetico;

Sostituzione dell’impianto di riscaldamento vecchio con una pompa di calore di ultima generazione (necessario in quanto intervento trainante);

Installazione di una colonna di ricarica per auto elettriche (facoltativa).

Per quanto riguarda le pratiche burocratiche per l’accesso al Superbonus 110% pensa a tutto Eni gas e luce il che è un grande vantaggio ma non è tutto. I tecnici specializzati della società si occuperanno anche di verificare i requisiti dell’abitazione e di progettare l’impianto su misura.

L’offerta di Eni gas e luce è dunque sicuramente vantaggiosa e vale la pena prenderla in considerazione, perché trovare un’azienda disposta ad accettare la cessione del credito e lo sconto in fattura è davvero molto difficile al giorno d’oggi. Grazie ad Eni gas e luce non è necessario perdere altro tempo perché tutti i lavori vengono garantiti a costo zero e si può finalmente migliorare la classe energetica della propria abitazione senza dover anticipare nemmeno un euro. Più semplice e conveniente di questo, non si trova nulla in Italia.