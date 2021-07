Nuove frontiere di sostenibilità nel settore dell’archiviazione grazie a materiali innovativi e biopackaging

Milano, luglio 2021 – Sostenibilità e innovazione vanno di pari passo. SEI Rota, azienda italiana specializzata in prodotti di archiviazione, si colora sempre più di verde e lancia la sua linea GREEN. E proprio grazie alla nuova linea GREEN di SEI Rota è da oggi possibile organizzare l’archiviazione in ufficio, casa e scuola, facendo scelte che non impattano sull’ambiente, ma senza per questo dover rinunciare alla resistenza e alla funzionalità alle quali il brand Made in Italy ha abituato il mercato.

I primi prodotti dell’innovativa linea GREEN sono GEA ed ERA, le buste con foratura universale e le cartelline a L in polipropilene riciclato e riciclabile. Esteticamente belle e caratterizzate dagli stessi elevati standard qualitativi di ogni prodotto SEI Rota, GEA ed ERA si distinguono per il confezionamento salva-ambiente, completamente compostabile. Il che significa: zero residui in natura!

L’utilizzo di un materiale così evoluto in termini di sostenibilità conferma la costante attenzione di SEI Rota nei confronti dell’ambiente, come dimostrano l’utilizzo di materiali sicuri e non tossici, la riciclabilità dei suoi prodotti e la scelta di affidarsi a pannelli fotovoltaici per il fabbisogno energetico del proprio stabilimento.

«Per SEI Rota il rispetto dell’ambiente è una nostra priorità da sempre. Era il 2010 quando abbiamo scelto i pannelli fotovoltaici per alimentare la nostra produzione, all’epoca già aggiornata sull’utilizzo di materiali destinati al riciclo» spiega l’AD Riccardo Rota, che insieme al fratello Andrea guida l’impresa di famiglia.

«Siamo partiti dall’energia rinnovabile e oggi lanciamo la nostra gamma GREEN, destinata presto ad ampliarsi con l’introduzione di nuove buste a U, raccoglitori ad anelli e custodie porta documenti capaci di fornire soluzioni capaci di convincere i più attenti consumatori, anche in tema di sostenibilità. La strada è ormai tracciata e la nostra identità è quella di un’azienda a misura d’uomo che guarda al mondo da ospite rispettoso».

Sul sito www.seirota.it è possibile individuare il rivenditore più vicino attraverso lo store locator: una bussola che geolocalizza in pochi click il punto vendita di prossimità. I prodotti SEI Rota sono acquistabili anche online grazie a un servizio ecommerce collegato alle piattaforme dei rivenditori ufficiali del brand.

Perché SEI Rota è green da sempre

SEI Rota è stato il primo brand del settore a fare uso, nei suoi prodotti in PVC, di componenti chimici con valori di tossicità nulli, in linea con la normativa europea (REACH). I processi di produzione e le lavorazioni dei materiali di SEI Rota non comportano alcun tipo di emissioni in atmosfera: persino gli impianti termici interni sono da molti anni convertiti a gas metano, proprio allo scopo di non immettere anidride carbonica nell’aria.

L’energia di SEI Rota arriva dal sole: al fabbisogno energetico ci pensa il fotovoltaico

I prodotti SEI Rota sono in gran parte riciclabili e quelli green sono sia riciclabili sia riciclati

Il packaging SEI Rota ha una coscienza ecologica: tutte le confezioni green sono compostabili

I numeri di SEI Rota ‘contano’ davvero

– 100% la percentuale di riciclo dei residui di produzione

– 80% il risparmio energetico derivante dall’impianto fotovoltaico

– Oltre 3.000 i pannelli fotovoltaici che l’azienda utilizza dal 2010

– 220.000 i kg di CO² risparmiati ogni anno