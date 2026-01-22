AIPO ED EST SESIA, PRIMO PASSO VERSO UN PROTOCOLLO D’INTESA

Articolo aggiornato il 22 Gennaio 2026

L’Ente che gestisce il grande bacino del Po e il maggiore consorzio agricolo italiano insieme per migliorare la gestione della risorsa idrica nel più importante territorio risicolo d’Europa. Fanfani, Commissario di Est Sesia: “Consorzi irrigui risorsa preziosa per AIPo”.

Sviluppare nuove sinergie comuni, per migliorare la gestione della risorsa idrica in un territorio vasto e articolato, per prevenire complesse problematiche, anche alla luce del cambiamento climatico in atto, e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni. Sono questi gli obiettivi dell’incontro programmatico di AIPo, Agenzia Interregionale del fiume Po, ed Est Sesia, il maggiore consorzio di irrigazione italiano, che si è tenuto oggi presso la sede novarese del consorzio.

“I consorzi irrigui costituiscono una risorsa preziosa, grazie al patrimonio di competenze tecniche maturate sul campo, alla conoscenza profonda e quotidiana del comprensorio, alla presenza diffusa e una continuità operativa garantita ogni giorno dell’anno, commenta Ettore Fanfani, commissario straordinario di Est Sesia. In questo senso, una più stretta collaborazione tra AIPo ed Est Sesia ha un’importanza strategica, che consente di mettere in rete le rispettive competenze e responsabilità, rafforzando la capacità di tutela e gestione del territorio”.