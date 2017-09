La bella storia di un pinguino e del suo salvatore

Che meravigliosa storia, questa di un pinguino e di un uomo che ha salvato la sua vita. Questa storia è davvero magnifica e commovente, per di più perché riguarda un animale a noi davvero caro.

Joao Pereira de Souza è un muratore brasiliano in pensione. Fa il pescatore e vive in un piccolo villaggio e nel 2011 aiutò un piccolo pinguino, trovato in mare ricoperto di catrame. Joao, dopo aver ripulito il pinguino dal catrame lo salvò, dandogli da mangiare, e una volta salvo lo liberò.

Da allora il pinguino nuota 5mila miglia ogni anno per raggiungere l’uomo che lo ha salvato. Questa storia è incredibile perché ci mostra l’amore che anche un pinguino può provare per il suo salvatore. Il pinguino ha un nome, Dindim, questo è il nome scelto dal pescatore. Non riuscì a liberarsi di lui, infatti dice: “È rimasto con me per 11 mesi e poi, subito dopo aver cambiato il piumaggio con le nuove penne, è scomparso”.

Poi però l’anno successivo è ricomparso. E l’anno ancora, e ancora. Negli ultimi cinque anni, Dindim è sempre tornato da Joao. Otto mesi all’anno sta con lui e poi torna al largo della costa di Argentina e Cile con i suoi altri amici pennuti.

Non ci sono tante spiegazioni scientifiche per questo, anche se c’è chi ne azzarda qualcuna: un biologo, il professor Krajewski, che ha parlato con il pescatore ha spiegato: “Non ho mai visto nulla di simile prima. Credo che il pinguino consideri Joao parte della sua famiglia e, forse, anche lui un pinguino”.