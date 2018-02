Vota per il Lupo – la nuova campagna del WWF

Il lupo: anima dell’Italia

Grazie al supporto di migliaia di persone, ci siamo opposti con forza a quella che sembrava una vera e propria campagna di abbattimenti legalizzati: twitter storm, raccolte di firme e osservazioni scientifiche, manifestazioni, e tante altre iniziative per dimostrare che gli abbattimenti non possono essere una risposta razionale per limitare i danni.

Abbiamo così ottenuto che il testo del Piano Lupo non fosse adottato nella forma iniziale, ma che venisse fortemente modificato prima della sua futura approvazione.

Abbiamo sostenuto il Progetto LIFE MedWolf, è attivato per raccogliere fondi con cui sostenere gli allevatori che si impegnano a mettere in campo i migliori metodi di prevenzione possibili, tra cui i cani da guardiania, contrastare il bracconaggio e l’uso di veleni grazie alle sue guardie e supportando i nuclei cinofili antiveleno dei Carabinieri-Forestali, favorire una corretta informazione sui media tradizionali e sui social media.