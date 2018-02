Iren ha lanciato il concorso letterario nazionale L’energia delle parole, a tema energetico e green, per individuare talentuosi scrittori tra i cittadini e a promuovere allo stesso tempo la cultura della sostenibilità ambientale e la valorizzazione del patrimonio delle idee.

Buone notizie per gli scrittori in erba che devono quindi dare massimo spazio alla fantasia e armarsi di creatività per partecipare a l’energia delle parole.

Il concorso L’energia delle parole

I partecipanti al concorso potranno sino al 28 marzo 2018, gratuitamente e previa registrazione, caricare il proprio racconto sul sito web del contest www.energiadelleparole.it.

I primi tre classificati, eletti da una giuria d’eccezione presieduta dallo scrittore Giuseppe Culicchia, verranno proclamati alla 31° edizione del Salone Internazionale del libro di Torino.

Inoltre i migliori venti racconti saranno pubblicati in una raccolta commissionata da Iren a un editore specializzato nel settore narrativa, che realizzerà copie cartacee e una versione e-book scaricabile gratuitamente.

