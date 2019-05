Brutte notizie per gli ulivi. E’ di queste ore la notizia che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato documenti sulla xylella. I documenti molto dettagliati si riferiscono al pericoloso batterio xylella che nel corso degli ultimi anni ha distrutto migliaia di ulivi.

La notizia

In pratica si giunge alla conclusione che non esiste ancora una cura che possa eliminare il batterio vegetale xylella fastidiosa che minaccia non solo i Paesi mediterranei ma la maggior parte del territorio Ue.

Le opinioni degli studiosi Efsa confermano che alcuni trattamenti sperimentati in questi anni possono ridurre i sintomi, ma in realtà non eliminano il batterio.

C’è poco da fare allora, e l’unica soluzione per fermare il batterio resta l’applicazione tempestiva delle misure di controllo Ue. Infatti proprio uno dei documenti analizza le misure di contenimento per le coltivazioni minacciate dalla xylella.

Storia del batterio Xylella

Xylella fastidiosa è un batterio identificato per la prima volta in Puglia nel 2013. Si tratta di un batterio Gram negativo della classe Gammaproteobacteria, famiglia delle Xanthomonadaceae, che vive e si riproduce all’interno dell’apparato conduttore della linfa grezza. Questo batterio distrugge le piante rapidamente ed è noto per la sua estrema polifagia, ed è infatti in grado di diffondersi attraverso un gran numero di piante ospiti, a volte senza indurre manifestazioni patologiche. Dalla puglia il batterio si è diffuso anche in Spagna e in Francia e in Portogallo.

Inoltre, sono oltre 100 le specie di piante affette da Xylella ; è stata segnalata una notevole incidenza anche su prugno, ciliegio e mandorlo.

Esiste una cura?

Apprendiamo dall’Efsa che: “non esiste ancora un modo conosciuto per eliminare il batterio da una pianta malata in reali condizioni di campo. In esperimenti recenti è stata valutata l’efficacia di misure di controllo chimico e biologico e i risultati mostrano che esse possono ridurre temporaneamente la gravità della malattia in alcune situazioni, ma non vi sono prove che possano eliminare X. fastidiosa in condizioni di campo per lungo periodo.”

Ulteriori info sono qui: https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/190515-0