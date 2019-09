Prodotti Specifici ad alta tecnologia per il mondo dell’acqua

AC.MO realizza prodotti ad alta tecnologia interamente sviluppati dai propri ingegneri che, integrati con le proprie apparecchiature o quelle già presenti sugli impianti, sono in grado di garantire la loro connessione con i centri di controllo e il mondo Internet (I.O.T.). I nostri 3 centri di ricerca e sviluppo hanno messo a punto prodotti specifici per il settore acqua potabile, trattamento delle acque e dell’irrigazione sfruttando l’enorme esperienza accumulata in quasi 50 anni di ininterrotta attività nel campo dell’idraulica, della meccanica, dell’informatica e dell’elettronica.

Abbiamo sviluppato apparecchiature idrauliche di ultima generazione, hardware e software per la gestione di questi sistemi, integrando tutti i diversi sistemi di trasmissione dati con tecnologie “ultra low power” in grado di garantire autonomia di anni senza alcun ausilio di energia esterna. Questi sistemi di trasmissione dati si avvalgono di tecnologie standard già presenti sul mercato globale delle comunicazioni (GPRS – SIGFOX – LoRa – LoRaWAN – NB-IoT), che vengono utilizzate sia in ambito cittadino (Smart City) sia in grandi aree agricole (Smart Irrigation System).

L’acquisizione da parte di AVK Holding, a marzo 2018, ha permesso di estendere la gamma di prodotti e di implementare il proprio know-how industriale così da sostenere e sviluppare tecnologie smart utili a rendere efficienti e sicuri gli impianti per la gestione dell’acqua. Questo investimento permetterà di consolidare la sua posizione nazionale ed estendersi a livello internazionale. AVK infatti è una realtà internazionale leader di mercato a livello mondiale nel campo delle valvole, idranti e accessori destinati alla distribuzione di acqua potabile, il trattamento delle acque reflue, la distribuzione di gas naturale (da utilizzare per il riscaldamento e l’elettricità) e i sistemi antincendio. AVK mira a sviluppare prodotti che facciano la differenza ora e in futuro (come quelli destinati a risolvere il problema cruciale della perdita di acqua) risultando comunque la soluzione più economica ed efficiente per i nostri clienti nel lungo periodo.

AVK conta su una forte rete a livello globale costituita da oltre 125 aziende in tutto il mondo occupando oltre 4000 persone. Grazie alle sue filiali e ai suoi partner è in grado di stringere strette collaborazioni con i clienti e con i propri partner locali, permettendo e garantendo un servizio su misura, efficace ed efficiente.

Scopri la vasta gamma di prodotti su www.acmosrl.com o chiama il +39 0422 840220 per qualsiasi informazione.