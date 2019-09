Un moderno Smart Meter statico per le esigenze delle utility di oggi e di domani

IDEA Srl è una società presente sul mercato da 25 anni e leader nel telecontrollo del ciclo idrico integrato in Italia. Al Festival dell’Acqua di Venezia (10 – 11 ottobre 2019) presenterà il contatore QALCOSONIC W1 con caratteristiche eccezionali dal punto di vista metrologico e con un forte orientamento verso il settore dello Smart Metering, rendendo realtà ciò che molti altri prospettano come futuro.

Dal punto di vista metrologico il contatore ha le seguenti caratteristiche: Tecnologia statica ad ultrasuoni (vita metrica 13 anni), Estrema compattezza del dispositivo realizzato in resistente materiale composito, precisione di lettura R800, Rilevazione dei consumi da 1 l/h, Protezione IP68, Rilevazione flusso inverso, Misurazione e registrazione oraria dei consumi, Segnalazioni di allarme (perdite e rotture, mancanza di acqua, flusso inverso, temperatura vicino al congelamento e livello della batteria), Garanzia 6 anni.

Ancora, da sottolineare come rilevanti, ed in alcuni casi quasi uniche sul mercato, sono le caratteristiche di trasmissione del prodotto. E infatti abbiamo: Trasmissione su rete fissa mediante protocollo standard LoRaWAN e NB-IoT, Trasmissione ogni 8 ore con ritrasmissione dei valori precedenti in modo da avere una garanzia della ricezione dei dati giornalieri, Contemporanea disponibilità del protocollo WMbus 868 MHz OMS per sistema drive by / walk by, Sincronizzazione dell’orologio automatico, Ampia memoria per recupero informazioni (oltre 2 mesi di dati orari o 2 anni di dati giornalieri) e una durata della batteria di 16 anni.

Si tratta di un prodotto progettato e realizzato completamente in Europa da una azienda con una decennale esperienza nella produzione di contatori ad ultrasuoni.

La nuova fabbrica, inaugurata In febbraio 2019, è completamente robotizzata per avere una elevata qualità ma anche ad un prezzo eccezionale tanto da essere competitivo anche con i tradizionali prodotti meccanici.

Dall’azienda IDEA sottolineano: “I gestori del servizio idrico integrato ne apprezzano le formidabili caratteristiche anche il design perché il corpo compatto rende il contatore utilizzabile anche in posti stretti e poco accessibili”.

Molte migliaia di unità sono già state vendute a diversi clienti tra cui Unareti, Padania Acque, Brianza Acque, Lario Reti e SEAB nonché alcuni amministratori di condomini che hanno trovato il contatore il mezzo ideale per garantire un calcolo più equo dei consumi dei singoli condomini.

Infine, precisano con entusiasmo: “Lo Smart Meter W1 è la base di una serie di sviluppi che lo renderà a breve un prodotto indispensabile per il monitoraggio della rete grazie alle misure che saranno aggiunte al prodotto”.