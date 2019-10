“Natura Urbana” è il progetto artistico di Osvaldo Neirotti, che ci ha molto colpito.

In particolare, si tratta della realizzazione di installazioni in ambito urbano consistenti nel colorare i fusti di alberi utilizzando esclusivamente colori composti da pigmenti NATURALI. L’autore è torinese, ed è unico artista al mondo che dipinge gli Alberi, non su tela, ma il fusto VERO dell’albero. Ma non c’è nulla di nocivo per le piante, in quanto la colorazione è innocua. Dopo il confronto con biologi, agronomi e forestali, non stati tutti d’accordo nell’affermare la non nocività.



Le installazioni vogliono sensibilizzare le persone sul delicato tema ambientale e fanno parte di un progetto che vedrà impegnato Neirotti nei prossimi anni a venire. l’intento è quello di dare un’identità, visibilità, l’importanza che meritano. Le piante comunicano, basterebbe solo ascoltarle, ma siamo noi che siamo sordi, e il più delle volte anche ciechi.

Il progetto è stato presentato al comune di Torino, è stato approvato e lo staff di Neirotti sta già lavorando per esportarlo su tutto il territorio nazionale ed oltre. L’idea di Neirotti è semplice:

Perchè colorare gli alberi? La memoria funziona per l’80 per cento attraverso le immagini, quindi vedendo gli alberi colorati, la gente arriva subito per associazione, ambiente = Rispetto. Diventare respons-abili (cioè capaci di rispondere) e non pensare solo ad una sequenza di risultati materiali. “Questo solo per chi specula sull’ambiente”

L’artista continua il suo lavoro. Le prime installazioni sono state create nel 2017 in fase sperimentale in zone disagiate, come il cortile del maglio di porta palazzo, (Torino), a seguire la scuola Anna Frank, in barriera di milano, coinvolgendo i bambini di tutta la scuola, così l’artista è riuscito a trasmettere valori e stimoli non solo ambientali ma anche scolastici.

Il PROGETTO artistico di Neirotti è una risorsa molto valida e interessante, per veicolare in modo artistico un messaggio molto importante: la salvaguardia del nostro pianeta.