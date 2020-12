La 17a edizione di Fa’ la cosa giusta! fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, per la prima volta in versione digitale, si è conclusa domenica 29 novembre raggiungendo 583 mila visualizzazioni di contenuti, ad oggi. Un numero destinato ad aumentare dato che i video degli incontri rimarranno disponibili su falacosagiusta.org e sul canale Youtube di Fa’ la cosa giusta!

Dieci giorni (15 se consideriamo anche il programma di Sfide – La scuola di tutti) in cui si è riflettuto sui nuovi modi di consumare, fare impresa, costruire reti e prenderci cura degli altri e dell’ambiente. Momenti emozionanti di confronto e condivisione delle buone pratiche per costruire il futuro che vogliamo.

Collaborazione, comunità, relazione, coraggio, attenzione alle scelte individuali, interconnessione degli ecosistemi, biodiversità, rispetto per l’altro e l’ambiente sono solo alcune delle parole che, in maniera ricorrente, sono emerse e sono state intrecciate durante gli appuntamenti.

Ecco i numeri di questa edizione:

583 mila visualizzazioni di contenuti

127 mila visualizzazioni video (streaming, webinar e Fa’ la cosa giusta! Junior) con 37.200 utenti unici

64 mila le interazioni sui social di Fa’ la cosa giusta!, durante i giorni di evento

145 ore di dirette

51990 visitatori unici sul sito falacosagiusta.org

Tra gli appuntamenti più partecipati: “Salire in montagna” con Luca Mercalli nell’ambito della sezione “Ripartire dai territori”, e quelli dedicati alla “Settimana dei Cammini – Walk and Live-Slower deeper” alla scoperta dei nuovi itinerari italiani come la Via Francigena del Sud. Grande interesse hanno suscitato anche l’incontro sul Cammino di Santiago e “Il Cammino è donna” con Rete delle donne in cammino, un racconto di chi nei percorsi a piedi ha trovato ispirazione e illuminazione. Si è parlato di come sia possibile essere imprenditori di successo e attenti allo sviluppo dei territori e delle persone con Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca, ed Enrico Loccioni, presidente dell’omonima azienda; della “rivoluzione verde” di Daniela Ducato, che con Edizero. Architecture for Peace produce a impatto quasi zero; dei territori marginali e interni dell’Italia come luoghi capaci di riattivare economie e innovazioni e di quanto sia strategico riportarvi i servizi essenziali per renderli davvero abitabili anche per i giovani.

Il pubblico ha potuto seguire gli appuntamenti in diretta dal sito falacosagiusta.org, sulle pagine Facebook e sui canali YouTube di Fa’ la cosa giusta! e Terre di mezzo Editore. Una nuova formula che ha permesso di raggiungere, seppur virtualmente, nuovi pubblici in tutta Italia.

82 i video di Fa’ la cosa giusta! Junior, una biblioteca virtuale che raccoglie video-letture dedicate ai più piccoli, spunti per attività pratiche e manuali, testimonianze per bambini e ragazzi, disponibili sul sito falacosagiusta.org e sulla pagina Youtube di Fa’ la cosa giusta!, per incoraggiare il cambiamento e stimolare la riflessione.

Sfide – La scuola di tutti, che quest’anno ha anticipato l’edizione speciale di Fa’ la cosa giusta!, ha registrato 9500 iscrizioni ai 35 webinar sulla scuola in cui docenti e dirigenti si sono confrontati sul futuro della scuola. Anche in questo caso i video dei webinar sono ora a disposizione on line e stanno avendo migliaia di nuove visualizzazioni.

I video degli incontri di Fa’ la cosa giusta! e di Sfide – La scuola di tutti rimarranno disponibili su falacosagiusta.org e sul canale Youtube in un grande archivio nazionale dedicato al cambiamento e al futuro sostenibile.