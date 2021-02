La grande piattaforma dedicata all’acqua e ai vettori energetici – gas naturale liquefatto, idrogeno e metano – si arricchisce con un nuovo evento, FUELS MOBILITY, dedicato all’evoluzione delle stazioni di servizio e alla mobilità elettrica.

La piattaforma espositiva di BolognaFiere dedicata all’acqua e al metano – con ACCADUEO (Mostra internazionale dell’acqua) e CH4 (il Salone dedicato alle tecnologie e ai sistemi per il trasporto e la distribuzione del gas) – si è arricchita, in un’ottica di filiera altamente specializzata, grazie all’accordo di collaborazione siglato nel 2020 con Mirumir e In Fieri, delle manifestazioni ConferenzaGNL, HESE e Dronitaly. All’interno di questo importante network espositivo che (per la prima volta nel panorama fieristico e in contemporanea) offrirà una visione completa sul mondo dei vettori energetici, si inserisce, ora, FUELS MOBILITY (La Stazione di Servizio del futuro). Il nuovo evento porrà l’attenzione alle stazioni di servizio (oltre 24.000 in Italia) e alla loro trasformazione in risposta ai più moderni vettori energetici (gnl, idrogeno, elettrico, metano); un’evoluzione che li vede mutare da distributori di benzina a retailer multienergia e multiservizi per accompagnare i clienti nelle nuove esigenze di mobilità sostenibile. Nuovi punti di riferimento, quindi, decisamente smart, attivi e in forte relazione con il consumatore.

L’Emilia-Romagna e Bologna, per l’attenzione alle tematiche ambientali e la proattività nella gestione del processo di transizione ecologica e digitale, sono la location perfetta per la prima piattaforma espositiva dell’energia che vedrà lo svolgimento, in contemporanea di: ACCADUEO, CH4, ConferenzaGNL, HESE, Dronitaly e Fuels Mobility. L’attenzione della Regione è ben evidenziata dagli obiettivi posti, fra i tanti: la mission di creare un sistema di trasporti pubblici capace di coniugare alti standard di base – come più volte ribadito dal Governatore Bonaccini – anche con il rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale (in primis gli autobus, con il ricambio, già avviato, di oltre 1.100 veicoli). L’Emilia-Romagna intende raggiungere il rinnovo pressoché integrale del parco bus, con nuovi mezzi meno inquinanti e intervenire, nel frattempo, sui treni regionali, per avere in tempi brevi una delle flotte più giovani d’Europa. Nell’ultimo biennio sono stati acquistati 165 autobus dalle aziende del trasporto pubblico regionale di cui gli ultimi 31, entrati in circolazione, alimentati a metano liquido (GNL). Entro il 2035 la Regione intende, inoltre, portare al 100 per cento l’utilizzo di energie rinnovabili e raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050. Obiettivi impegnativi per raggiungere i quali si prevede un rinforzo del fondo energia e maggiori investimenti in produttivo e in ricerca. Giova inoltre ricordare che il Porto di Ravenna diventerà un hub dell’energia green e dell’economia circolare ad alto tasso di investimenti e innovazione (ad esempio, rimanendo sui temi della nuova manifestazione, si guarderà con attenzione alla captazione di CO2 per generare idrogeno blu, oltre all’elettrolisi per l’idrogeno verde). Alla luce di un contesto quanto mai favorevole, la nuova piattaforma espositiva mira ad attivare un intenso dialogo fra imprese, professionisti, esperti e istituzioni. In questo scenario, Fuels Mobility guarderà non soltanto alle stazioni di servizio del futuro, bensì anche al settore emergente della mobilità elettrica. Il numero delle colonnine di ricarica è, infatti, in costante crescita sul territorio nazionale, in linea con quanto avviene in Europa, grazie alla progressiva implementazione del Piano Nazionale dedicato alla mobilità elettrica che si propone di creare una capillare ed efficiente infrastruttura di ricarica sull’intero territorio nazionale, da Nord a Sud, isole incluse. Sarà una visione estremamente ampia e proiettata a un futuro sempre più sostenibile, quella che a Bologna dal 23 al 25 giugno 2021 focalizzerà l’attenzione ai vettori energetici e che offrirà, inoltre, l’opportunità di esplorarne l’impiego in contesti che spaziano dalle stazioni di servizio per il trasporto su gomma ai punti di rifornimento dedicati al trasporto navale ed aereo.