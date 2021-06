Ritornano, con una formula nuova, le iniziative dedicate al Quadrifoglio di Ameno, dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria.

La ProLoco di Ameno, con il patrocinio del Comune, organizzerà alcuni appuntamenti durante l’anno denominati “Le stagioni del Quadrifoglio”: quattro le stagioni dell’anno, quattro i sentieri del Quadrifoglio.

La prima “stagione” si svolgerà tra il 19 e il 27 giugno, in occasione dell’avvio della nuova stagione turistica, e proporrà un ricco calendario di eventi per tutti i gusti.

Da anni l’Amministrazione Comunale di Ameno sta attuando un progetto di turismo sostenibile e responsabile in questo piccolo paese (in allegato presentazione dettagliata) e, dal 2014, propone il sistema di sentieri del Quadrifoglio, 4 percorsi ad anello che attraversano il territorio nel suo insieme, toccando anche le frazioni di Vacciago, Lortallo e Oltre Agogna, attraversando anche i comuni di Orta San Giulio e Miasino.

Qui di seguito il programma della prima Stagione del Quadrifoglio di Ameno, l’Estate: per gli aggiornamenti consigliamo di consultare il sito www.amenoturismo.it e la pagina facebook https://www.facebook.com/amenoturismo/

Per tutti gli eventi il numero dei partecipanti sarà contingentato per rispettare le norme di sicurezza ed evitare assembramenti, è quindi OBBLIGATORIA la prenotazione da effettuarsi via mail a:

[email protected]

Obbligatorio avere con sé la mascherina. Il pagamento dell’iscrizione, per gli eventi dove è richiesto, verrà effettuato direttamente nel punto di ritrovo.

Programma:

Sabato 19 Giugno

– Ore 9.30, Piazza Marconi, Ameno: SALUTE IN CAMMINO – 10.000 passi per stare bene. Passeggiata alla scoperta del nuovo tracciato dedicato alla salute (2,5 ore), iscrizione 5,00 euro.

– Ore 14.00, parcheggio bar “Osterietta”, Vacciago: IN CAMMINO CON GLI ESPERTI-1 – Passeggiata alla scoperta della frazione di Vacciago con la guida turistica abilitata, Cosetta Dal Cin (2,5 ore), iscrizione 8,00 euro.

– Ore 16.30, parcheggio bar “Osterietta”, Vacciago: UN, DUE, TRE… CAMPANON – Concerto di campane a cura di “Resistenza Campanaria Novarese”.

A seguire: “ESTATE” di Antonio Vivaldi per violino e clavicembalo. Concerto con gli studenti del Conservatorio Cantelli di Novara.

Domenica 20 Giugno

– Ore 9.00, Piazza Marconi, Ameno: AMENO TREKKING – Escursione lungo l’Anello Blu del Quadrifoglio, scendendo verso Orta, con Riccardo Carnovalini (3 ore), iscrizione 5,00 euro.

– Ore 15.00, Museo Tornielli, Piazza Marconi, Ameno: incontro con il camminatore Riccardo Carnovalini, ideatore e creatore dei tracciati del Quadrifoglio di Ameno, e Anna Rastello. Presenteranno i loro ultimi libri: “365 volte Europa” e “Due nonni a piedi nella nostra Europa”.

– Ore 15.00, località Borghetto, Bolzano Novarese: inaugurazione del percorso civico ambientale Verde Vivente con performer dal vivo. Arrivo previsto ad Ameno in regione Cilieglia (1,5 ore).

Lunedì 21 Giugno

– Ore 18.30, Piazzale del Parcheggio – Monte Mottarone: Tramonto al Mottarone con la guida escursionistica ambientale e istruttore di Nordic Walking Albert Husband.

Martedì 22 Giugno

– Ore 9.00, Località Monteoro: PESCA A MOSCA – Costruzione delle mosche, tecniche di lancio con prova pratica sul fiume Agogna. In collaborazione con A.s.d. U.N.Pe.M. Piemonte (tutta la giornata), iscrizione 5,00 euro.

Mercoledì 23 Giugno

– Ore 14.00, Bar Trattoria La Faina, Tabaino: AMENO TREKKING & ADVENTURE – Escursione lungo l’Anello Indaco e il percorso WWF del Quadrifoglio, con la guida escursionistica ambientale abilitata Albert Husband, sosta a Mirabello/Nuova Terra (4 ore), iscrizione 5,00 euro.

Giovedì 24 Giugno

– Ore 16.00, Parco Neogotico, Piazza Marconi, Ameno: IL MAZZO DI S. GIOVANNI – Storia e leggende di una tradizione devozionale del territorio di Ameno in compagnia di Elisabetta Bedoni (2 ore), iscrizione 5,00 euro.

Venerdì 25 Giugno

– Ore 14.30, Piazza Marconi, Ameno: IN CAMMINO CON GLI ESPERTI-2 – Visita guidata del Borgo di Ameno con la guida turistica abilitata Cosetta Dal Cin (2 ore), iscrizione 5,00 euro.

– Ore 16.30, Sala Operaia, Via Zanoni, Ameno: AMENO, DOLCE AMENO – Merenda in uno dei locali storici di Ameno con degustazione di dolci, tra cui la Torta del Quadrifoglio, insieme a racconti e testimonianze su Ameno e gli amenesi. Un dolce modo di scoprire il nostro territorio e i suoi abitanti! A cura di L’Emporio di Serena, iscrizione 6,00 euro.

Sabato 26 Giugno

– Ore 10.00, Museo Tornielli, Piazza Marconi, Ameno: LETTURE AMENE – Festival di letteratura per ragazzi. Inaugurazione del Festival e del convegno (in presenza e in diretta online) insieme alla madrina Emanuela Bussolati. Presentazione da parte di Anna Pisapia, Dragolago e Susi Soncin, bibliotecaria.

– Ore 14.00 – Piazza Marconi, Ameno: VIVA I CASTAGNI – La trasformazione culturale e paesaggistica dai Celti ai Romani. Camminata Ameno – Vacciago – Lortallo – Monte Mesma a cura di Andrea Del Duca, direttore Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone (2,5 ore), iscrizione 5,00 euro.

– Ore 15.00, sedi diverse: FESTIVAL LETTURE AMENE (vedi programma dettagliato del Festival)

– Ore 15.30, Parco Neogotico, Piazza Marconi, Ameno: Uso e riuso del cibo in cucina – A cura di Elisabetta Bedoni.

Domenica 27 Giugno

– Ore 10.00, sedi diverse: FESTIVAL LETTURE AMENE (vedi programma dettagliato del Festival)

– Ore 14.00, Località Monteoro: SCOPRIAMO IL PARCO AVVENTURA “LE PIGNE” (Sconto del 50% a chi avrà partecipato ad almeno un evento durante la settimana, dietro presentazione del buono rilasciato)

– Ore 14.30, Piazza Marconi, Ameno: CAMMINARSUONANDO – Riscoprire i boschi e le musiche del nostro territorio con una passeggiata musicale accompagnata dalle cornamuse e dai flauti di Lorenzo Prealoni e dall’organetto di Massimo Losito, che ci illustreranno le tradizioni musicali franco-piemontesi (2 ore), iscrizione 8,00 euro.

– Ore 15.00, sedi diverse: FESTIVAL LETTURE AMENE (vedi programma dettagliato del Festival)

– Ore 18.30, Località Monteoro: APERICENA DI CHIUSURA (a pagamento). Passeggiata alla nuova Panchina Gigante a Monte Duno per godere del tramonto.