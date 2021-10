Ambizioso appuntamento collettivo di “pensiero ed azione” promosso dall’associazione guidata da Nicola De Lucia. Tantissimi ospiti del mondo delle istituzioni, delle professioni, delle imprese per ragionare sul futuro della nostra terra.

E’ tutta dedicata alla valorizzazione dei beni culturali, alla tutela dell’ambiente e alle sfide dell’impresa e degli enti locali al tempo del PNRR, la prima fase dell’iniziativa Stati Generali: Economia, Cultura, Ambiente e Società organizzata dall’Associazione Asso Artigiani Imprese di Caserta presieduta da Nicola De Lucia. Non poteva esserci location più valida per accogliere esperti, imprenditori e cittadini da venerdì 29 a Domenica 31 Ottobre, se non il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio di Caserta. Tra gli ospiti relatori, già nella prima giornata di venerdì nelle sessioni mattutine e pomeridiane, anche l’assessore regionale al turismo, Felice Casucci, il Sindaco di Caserta e presidente Anci Campania Carlo Marino, la direttrice della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, don Gianmichele Marotta, il vicepresidente della Provincia di Caserta Domenico Carrillo, il colonnello Capasso e il Ten.Colonnello Antonucci, il Prof universitario Giovanni Cicia, il Dott.Antonio Salerno, il dott.Luigi Ferraiuolo, Il Magg. Giampaolo Brasili , la prof. ssa Jolanda Capriglione.

Lungo tutto l’evento si snoderanno gli interventi di esponenti di vertici del mondo delle istituzioni, religioso, delle forze dell’ordine, delle professioni e delle imprese. Un programma fitto che racchiuderà idee e proposte da veicolare tra istituzioni e imprese per uno sviluppo migliore per il futuro di Terra di Lavoro e della Campania all’insegna della cultura e dell’ambiente.

L’inaugurazione è per Venerdì 29 ottobre alle ore 9.00 quando, alla presenza delle autorità religiose e civili, l’associazione presenterà anche le linee guida della Mappa Turistica Interattiva di Terra di Lavoro a cura di Valeria Ambrosanio e Vito Ganga. Prevista anche la consegna del riconoscimento all’attività artigiana alla pasticceria Da Emilio il Pasticciere di Emilio & Nicola Goglia da Casal di Principe. Ogni giorno è prevista la degustazione di gelato artigianale a cura del laboratorio artigianale @ArtiGelatoBotti.

L’iniziativa si avvale del patrocinio di Regione Campania, Agenzia Regionale per il Turismo , Provincia di Caserta, Direzione Regionale Musei Campania, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Anci, Corpo Consolare di Napoli, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Club Unesco Caserta, Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, Associazione Siti Reali, Borghi Autentici d’Italia, Comune di Caserta, Fondazione Real Sito di Carditello.

Partner: Casartigiani, Cgil,Cisl,Uil, Ugl, Unpli, Parco Regionale del Partenio, Associazione Medici Cattolici Italiani, , APs Pro Loco Real Sito di San Leucio, Colonia di San Leucio, Fondazione AdAstra, Festival della Vita, Museo Buonarroti, Unpli, Federazione Italiana Camminatori Sportivi, con la collaborazione degli ordini professionali: Commercialisti ed esperti contabili Caserta e Napoli Nord, Consulenti del Lavoro di Caserta, dei dottori agronomi e forestali di Caserta, dei Veterinari della provincia di Caserta, architetti, ingegneri, geometri e geometri laureati della provincia di Caserta ( La partecipazione alle attività da diritto ai C.F.P. compatibili a quanto stabilito dai singoli Ordini Professionali di appartenenza).

Ecco tutto il programma completo dei tre giorni, con ingresso libero previa esibizione di Greenpass. Le attività si svolgeranno sia in presenza che in streaming. Info https://www.assoartigianiimpresecaserta.it/stati-generali/

PROGRAMMA

Venerdì 29 ottobre 2021

Ore 09:00 Caffè di Benvenuto – Degustazione a cura del lab. art. @ArtiGelatoBotti – Registrazione Partecipanti

Ore 10:00 Apertura dei Lavori

Nicola DE LUCIA

Presidente Asso Artigiani Imprese Caserta

Felice CASUCCI

Assessore al Turismo e Semplificazione Amministrativa della Regione Campania

Carlo MARINO

Sindaco della città di Caserta. Presidente ANCI Campania

Domenico CARRILLO

Vice Presidente della Provincia di Caserta

Don Gianmichele MAROTTA

Direttore Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro

delegato di Mons. Pietro LAGNESE Vescovo della Diocesi di Caserta

Consegna riconoscimento all’attività artigiana – Da Emilio il Pasticciere di Emilio & Nicola Goglia

Presentazione linee guida della mappa interattiva

(la mappa verrà presentata ufficialmente giovedì 11 novembre 2021, Real Sito di Carditello)

Valeria AMBROSANIO – Vito GANGA

Ore 11:00 Apertura I° sessione

AREE INTERNE: Imprese e sevizi

Felice CASUCCI

Assessore al Turismo e Semplificazione Amministrativa della Regione Campania

Ore 14:30 Caffè di Benvenuto – Degustazione a cura del lab. art. @ArtiGelatoBotti – Registrazione Partecipanti

Ore 15:00 Apertura II° sessione

Politiche Ambientali “Dalla Terra dei Fuochi alle Riserve:

breve viaggio tra le problematiche ambientali e la tutela degli habitat”

Col. Michele CAPASSO

Comandante Reparto Biodiversità Carabinieri di Caserta

Ten. Col. Marco ANTONUCCI

Comandante Gruppo Forestale Carabinieri di Caserta

Dalla Terra dei Fuochi alle Riserve: la necessità di cambiare la percezione del nord-ovest casertano nell’immaginario collettivo

Giovanni CICIA

Docente di economia ed estimo rurale del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II°

Ore 16:15 Apertura III° sessione

Le Nuove Frontiere dei Beni Culturali:

Musei e Territorio nella Provincia di Caserta

Tiziana MAFFEI

Direttrice della Reggia di Caserta

Antonio SALERNO

Coordinatore dei Musei Archeologici della Direzione Regionale dei Musei della Campania

Docente del Dipartimento Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli

Luigi FERRAIUOLO

Creativo

Magg. Giampaolo BRASILI

Comandante Regionale della Campania del Nucleo Carabinieri per la Tutela dei Beni Culturali

Jolanda CAPRIGLIONE

Presidente Club per l’UNESCO di Caserta

Sabato 30 ottobre 2021

Ore 09:00 Caffè di Benvenuto – Degustazione a cura del lab. art. @ArtiGelatoBotti – Registrazione Partecipanti

Ore 09:30 Apertura I° sessione

PER COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO PER I PICCOLI E MEDI COMUNI- Il PNRR e “Il Piano Nazionale dei Borghi”. Quale approccio è necessario in sede di presentazione dei progetti, come affrontare i problemi di organizzazione.

Maurizio CAPELLI

Segretario Generale dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia

Mario PAGANO

Soprintendente della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento

Vito Luigi PELLEGRINO

Sindaco del comune di Parete

GIARDINI E DIMORE DELL’ARMONIA … (INTERROTTA)

Nicola TARTAGLIONE

Architetto

Ore 11:00 Apertura II° sessione

Industria 4.0. Nuova cultura Imprenditoriale. Innovazione del Tessuto economico La Crisi d’Impresa: gli indicatori che evidenziano le crisi d’Impresa, strumenti di trasformazioni. La fragilità finanziaria dell’artigianato e delle PMI

Roberto RICCIARDI

presidente BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli

Francesco MATACENA

Dottore Commercialista

Fabio VECCHIARINO

Rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati dell’URSE (Unione Regioni storiche europee)

On. Gennaro SAIELLO

Presidente della IV° Commissione Speciale del Consiglio Regionale della Campania

Innovazione e sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle imprese

Ore 14:30 Caffè di Benvenuto – Degustazione a cura del lab. art. @ArtiGelatoBotti – Registrazione Partecipanti

Ore 15:00 Apertura III° sessione

Sviluppo Agricolo: Enogastronomia, Prodotti Locali, Nuove nicchie di Mercato, Turismo

Emma TARICCO

Imprenditrice settore Turistico

Ferdinando PALUMBO

Segretario generale UGL Caserta

Allevamenti avicoli familiari ed ornamentali

Eduardo SANFELICE DI MONTEFORTE

Medico Veterinario

Valorizzazione e conoscenza della caseificazione con metodi tradizionali nell’Alto Casertano

Maria SCIULLO

Medico Veterinario

L’Allevamento dell’Asino e nuove prospettive di impiego

Anna Rita FALANGA

Scienze della Produzioni Animali

NAS Carabinieri e le frodi alimentari

S. Ten. Giuseppe DI VICO

Comandante del NAS di Caserta

Domenica 31 ottobre 2021

Ore 09:00 – 13:00

Ore 09:00 Caffè di Benvenuto – Degustazione a cura del lab. art. @ArtiGelatoBotti – Registrazione Partecipanti

Ore 09:30 Apertura I° sessione

ECONOMIA CIRCOLARE – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA SOSTENIBILE- PNRR

Guido COPPOLA

Presidente CIA (Confederazione Italiana Agricoltura) di Caserta

Allevatore Bufalino

Emilia CANGIANO

Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta

Mario CAMPOFREDA

Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Caserta

Ore 11:00 Apertura II° sessione

Il Sistema Produttivo ed il cambiamento post COVID-19, quali prospettive occupazionali?

LABOREM EXERCENS – Lettera Enciclica di San Giovanni Paolo II° dopo 40 anni.

Veronica BIONDO

Vice Sindaco ed Assessore politiche sociali, dell’infanzia, del lavoro e politiche giovanili del comune di Santa Maria a Vico

On. Giovanni PICCIRILLO

Presidente Associazione Medici Cattolici Italiani di Caserta

LA SFIDA DELLE TRAFORMAZIONI DEL LAVORO: I rischi e le opportunità

Michele PETRUCCI

Direttivo Festival della Vita

Consulente d’impresa

On. Maria Luigia IODICE

Consigliere della Regione Campania

Componente della VI° Commissione: Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali