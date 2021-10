Noi di Econote ci teniamo tanto alla sostenibilità, e siamo da sempre certi che è possibile perseguire uno stile di vita dall’impatto leggero sul pianeta, nei grandi e nei piccoli gesti.

Uno di questi è, sicuramente, produrre meno rifiuti.

Pensiamoci: 6 MILIONI di pannolini usa e getta vengono buttati ogni giorno in Italia… sono quasi 2 MILIARDI all’anno! Inoltre, il loro impatto sull’ambiente è molto pesante, dal momento che sono rifiuti indifferenziabili e per degradarsi totalmente impiegano 500 anni.

I vantaggi

Partendo da questo terribile dato, ci possiamo rendere conto che quindi usare i pannolini lavabili può essere un’alternativa eco-friendly da prendere in considerazione. La popolarità dei pannolini lavabili continua a crescere grazie alla consapevolezza dei numerosi benefici per i genitori e per il bambino.

Ma per chi voglia invece pensare più materialmente al discorso economico, ecco un’altra utile informazione: si possono risparmiare fino a €1.000 utilizzando i pannolini lavabili, e anche di più se i prodotti vengono utilizzati per un secondo figlio.

Infine, le ultime due questione. La prima, puramente di salute: i pannolini lavabili sono realizzati in tessuto traspirante, e sono privi di sostanze chimiche, diversamente dai pannolini usa e getta. Sono molto utili, quindi, se il bambino presenta pelle sensibile o facilmente irritabile nella zona del pannolino.

La seconda, a differenza di quanto si possa pensare, i pannolini lavabili sono facili da indossare come quelli usa e getta, con una chiusura in velcro per rendere il cambio pannolino facile e veloce.







I pannolini

Per questo motivo i pannolini Bambino Mio, lavabili, sono una soluzione ottima, per di più sono anche molto belli anche da vedere. La nuova collezione, da poco presentata sul sito e i canali social del brand internazionale, è davvero “alla moda”. Piccoli passi è il nome della collezione, e include 3 fantasie, tra cui Piccoli Passi, Tenere Foglioline e Giardino di Girasoli. Queste fantasie sono proprio adatte all’autunno, ed è possibile vedere l’intera collezione sul sito Bambino mio.

I colori sono di tendenza: Abbiamo un bel colore blu con girasoli, oppure un azzurro chiaro con vasi di terracotta, stivaletti e innaffiatoi, o ancora bianco con tenere foglioline cadenti. Noi li abbiamo usati notando una grande qualità, potendo toccare con mano i tessuti utilizzati e apprezzando anche i prodotti di contorno, come la polvere per la lavatrice e le veline per i pannolini

MioFresh e Nappy Liners

Rispetto agli anni ’90, dove solo il 2% dei genitori usavai pannolini lavabili, oggi oltre il 30% dei genitori utilizza prodotti riutilizzabili per neonati: la domanda di questi prodotti sostenibili per bambini cresce rapidamente e non mostra segni di rallentamento. Ridurre, riutilizzare, riamare sono alcuni dei verbi preferiti dell’azienda.

Alle volte possiamo sentire qualcuno che ritiene il mondo dei pannolini lavabili una sorta di ritorno al passato, ma non lo è. È piuttosto il recupero di uno stile di vita sostenibile, basato sul riuso e dimenticato per inseguire logiche assurde, come quella dell’usa e getta. Ma non è ancora troppo tardi per recuperare le cose buone del passato, metterle in pratica e immaginare un mondo più sostenibile.

Per chi voglia intraprendere il percorso con i pannolini lavabili con il piede giusto, ecco una guida chiamata “I passi verso il successo”, per rendere la routine facile e divertente >> www.it.bambinomio.com/pages/guida-ai-pannolini