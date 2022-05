Viktor Elbling è un ambasciatore tedesco che nel mese di aprile 2022 ha visitato la Puglia e lo stesso ha sottolineato quanto sia importante il legame tra quest’ultima e la Germania. I due territori possono rafforzare ancora la loro collaborazione, soprattutto per quanto riguarda la produzione di energie sostenibili, turismo, istruzione e formazione.

Viktor Elbling: l’ambasciatore tedesco parla della Puglia

Viktor Elbling è l’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia e nella penisola è arrivato ad aprile 2022, rimanendo precisamente tra il 12 e il 14 e visitando la Basilicata e la Puglia. Per quanto riguarda quest’ultima, ha affermato che è presente una certa affinità tra la regione e la Germania.

Il diplomatico e il Presidente Regionale pugliese Michele Emiliano hanno infatti parlato a lungo e tra gli argomenti della loro discussione vi sono stati quello sulle energie rinnovabili, nonché sulle industrie, ma sono stati presenti anche dei discorsi relativi al campo della formazione, istruzione e turismo.

Come ha sottolineato Emiliano, per la Puglia è stato un onore ospitare una figura di riferimento di una nazione molto importante per l’Unione europea. Durante il soggiorno in Puglia l’ambasciatore ha rilasciato delle interviste e ha dichiarato che suo nonno materno era di Barletta, quindi ha origini pugliesi.

Tra l’altro ha anche acquistato una casa nel Salento. Lo stesso ha inoltre affermato che si recherà nel territorio ogni anno e da queste parole si può dedurre che il politico sia fortemente attratto dalle bellezze paesaggistiche presenti nei luoghi del Sud Italia.

Le visite di aprile del diplomatico però non rappresentavano una vacanza, in quanto le stesse sono state svolte in veste ufficiale e quelle nella regione pugliese erano volte a incontrare prima Emiliano e poi anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Oltre a queste informazioni può essere utile capire precisamente quale sia stato l’oggetto del discorso tra l’ambasciatore ed Emiliano.

I discorsi

Il diplomatico tedesco ha dichiarato che la Puglia è una regione molto importante per l’industria tedesca, in quanto la Germania ha investito molto in quel territorio. Quest’ultimo infatti, sostiene proprio il politico, presenta anche diverse potenzialità per produrre energie sostenibili. Tra l’altro ha anche evidenziato che la Repubblica Federale desidera essere proprio tra i primi partner della Puglia.

In più la collaborazione tra le due può anche avvenire su più campi, come ad esempio quello della formazione e dell’istruzione, nonché del turismo, in particolare anche quello sostenibile. Il legame tra Germania e Italia si era intensificato già nel 2020, poi si è rafforzato ancora di più nel 2021 ed è destinato a diventare ancora più forte.

Si pensi addirittura che le esportazioni pugliesi verso la Germania hanno costituito ben il 17,9% del totale di quelle italiane annue, se si fa riferimento al 2021. Dati i discorsi relativi all’incontro tra Elbling ed Emiliano, si può quindi affermare che la Puglia rappresenta un importantissimo territorio per la Germania, ma anche viceversa.