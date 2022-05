Le vacanze sostenibili in Puglia sono sempre più ricercate e si possono definire in questo modo perché i turisti optano per attività che rientrano completamente nella categoria “eco-friendly”. Ciò vuol dire che garantiscono il massimo rispetto dell’ambiente e allo stesso tempo consentono di conoscere al meglio le tradizioni del territorio locale, la sua cultura, i suoi profumi, sapori e colori, ma non solo.

Puglia vacanze sostenibili: ecco le informazioni principali

Le vacanze sostenibili in Puglia sono un’alternativa scelta da numerose famiglie e prima di indicare le varie caratteristiche di questo tipo di soggiorno, è opportuno spiegare cosa significhi “turismo sostenibile”. Con tale espressione si indica il fatto di voler sottolineare l’importanza della tradizione locale di un certo territorio e quindi si cerca di spingere i turisti a conoscere tali valori e la cultura tipica di quel luogo. In più il tutto avviene sempre rispettando al massimo l’ambiente e il modo di vivere delle popolazioni locali.

Tra l’altro quando si usa la dicitura in questione, si fa riferimento anche a una serie di attività che nonostante possano far divertire il turista, non inquinano e gli permettono di stare a contatto con la natura.

Tra queste vi sono passeggiate a cavallo, escursioni, trekking, visite nei boschi, per esempio o percorsi da attraversare in bicicletta o con la canoa.

Oggi la Puglia è una delle regioni promotrici di tale tipo di turismo e tale forma si sta diffondendo in misura sempre maggiore. Ci sono infatti tantissime persone che vogliono soggiornare presso i territori pugliesi proprio con il desiderio di ricercare solo ed esclusivamente delle strutture che garantiscano una vacanza sostenibile.

Oltre a queste informazioni, si possono indicare in modo più preciso anche tante altre attività che rientrano nella categoria del turismo sostenibile e che si possono svolgere in Puglia.

Le attività

Alcune sono già state citate e a quelle vanno aggiunte anche altre idee che rientrano nell’ambito della sostenibilità. In merito si può indicare pure il birdwatching, ovvero il fatto di poter osservare particolari specie di uccelli in apposite aree situate in oasi. Si può aggiungere a tutto ciò anche una visita della Puglia in auto elettriche al 100% ecologiche che possono essere facilmente noleggiate. L’ideale però sarebbe muoversi a piedi, per avere la possibilità di vivere in maniera ravvicinata la bellezza della natura dei luoghi pugliesi.

Si pensi anche ai numerosi parchi naturali che sono presenti nella regione: lì, in alcune aree è possibile anche fermarsi per mangiare uno spuntino proprio circondati da zone verdi magnifiche, che senza dubbio resteranno nel cuore.

I colori, gli odori e i sapori di questa terra sono molto particolari e sperimentare tutto ciò attraverso il turismo sostenibile rappresenta un’ottima opportunità anche per trascorrere una vacanza del tutto naturale e assolutamente originale. Proprio per questo, ormai tale modo di organizzare il proprio soggiorno viene scelto da un numero sempre maggiore di famiglie, gruppi di amici, coppie che desiderano passare dei giorni indimenticabili in Puglia.