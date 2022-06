Immagini dei percorsi e delle installazioni che, nella stagione 2022, rendono questi meravigliosi Giardini un luogo di vero benessere

Merano, 31 maggio 2022 – “Regalati del tempo – il giardino come luogo di benessere” è il tema della stagione 2022 dei Giardini di Castel Trauttmansdorff. Le potenzialità benefiche e rigeneranti del giardino, grazie al verde e ai fiori, sono corroborate da percorsi dedicati, attività e spunti di riflessione disseminati in tutto l’areale. L’obiettivo è quello di ricaricarsi di energia positiva e soprattutto di dedicarsi del tempo, seguendo i consigli e le pratiche che accompagnano ogni installazione.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Inizio del percorso “Regalati del tempo”. Descrizione dell’iniziativa in termini di obiettivi e finalità. Ogni stazione è contrassegnata dalla presenza di lana color viola. È stato scelto questo elemento come caratterizzante dell’intero percorso, dato che la lana vanta una lunga tradizione in Alto Adige e dato che è una materia che proviene dalla natura.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Nel Giardino Giapponese, pietre ricoperte di una fascia di lana che invitano in visitatori ad avvicinarsi al ruscello e a sperimentare nuove sensazioni attraversandolo a piedi nudi. Questo giardino accoglie gli ospiti e regala loro, oltre a piacevoli momenti di refrigerio nelle giornate più calde, anche opportunità di relax e riflessione.

Questa stazione si trova nei Boschi del Mondo.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Ingresso del Giardino Giapponese

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Un prato intero dedicato alla scoperta di nuove percezioni! 5 superfici diverse contenenti materiali naturali differenti per tipologia e forma. Il percorso coinvolge i visitatori in un’attività sfidante dove, al termine, i partecipanti avranno rafforzato i muscoli dei piedi, allenato le capacità motorie e affinato la propria percezione sensoriale.

Questa stazione si trova nei Paesaggi dell’Alto Adige.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Dettaglio sul “percorso a piedi nudi”: cubi ricoperti di lana in cui i partecipanti possono inserire le proprie scarpe durante il percorso.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Photopoint per scattare una foto ricordo immersi nei Giardini e circondati da colorati fiori in lana.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Nel gigantesco cactus in acciaio alto più di 5 metri si può sperimentare una dimensione di luce e spazio molto particolare. Le piccole aperture attraverso le quali la luce penetra all’interno rendono questo spazio simile a una fitta foresta, dove tra le foglie passano solo i singoli raggi. I visitatori possono dedicarsi un momento di riposo e riflessione nel silenzio all’interno del cactus.

Questa stazione si trova nel Semideserto delle Succulente.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Le mani di lana intorno all’albero invitano i visitatori ad abbracciarne il tronco, per sentire profondamente la vita che scorre al suo interno e connettersi così alla natura.

Questa stazione si trova nei Boschi del Mondo.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Bere dell’acqua da questa fontana e provare a concentrarsi sul sapore. I visitatori sono invitati a compiere questa semplice azione: riconoscere sfumature e sapori di un elemento puro come l’acqua. Questa potrà essere un’occasione per riflettere e riconoscere quanto l’acqua sia fondamentale e quanto sia un privilegio poterne disporre con facilità.

Questa stazione si trova nei Boschi del Mondo.

Copyright Giardini di Castel Trauttmansdorff – Arrivare alla Terrazza di Sissi dopo aver attraversato gran parte dei Giardini rappresenta un meritato momento di riposo in cui, sedendosi sulle gradinate davanti alla parete sud del castello, gli ospiti potranno ricaricarsi di energie nel volgere il viso al sole e nel sentirne il calore ad occhi chiusi.

Questa stazione si trova sulla Terrazza di Sissi.

Per ulteriori informazioni sui Giardini di Castel Trauttmansdorff: www.trauttmansdorff.it.

****

I Giardini di Castel Trauttmansdorff

Suddivisi in quattro aree tematiche, i Giardini di Castel Trauttmansdorff presentano, su una superficie di 12 ettari, più di 80 paesaggi botanici con piante da tutto il mondo. La loro posizione panoramica è unica: a forma di anfiteatro naturale, si estendono su un dislivello di oltre 100 metri, aprendo a ogni passo affascinanti prospettive panoramiche sulle montagne circostanti e sulla città di Merano e integrandosi con perfetta armonia nel paesaggio naturale circostante. Grazie al clima mite del territorio, quello dei Giardini di Castel Trauttmansdorff è il luogo ideale per un giardino botanico, offrendo la possibilità di ospitare piante provenienti da tutto il mondo, alcune delle quali sono esemplari rari. Meravigliosi tripudi di fioritura cambiano l’aspetto dei Giardini settimana dopo settimana, rendendo le visite affascinanti in ogni stagione.

I Giardini sono un’esperienza per tutti i sensi e per tutte le età, luogo di riposo e svago sia per gli esperti del settore che per i profani.

Nel cuore dei Giardini troneggia Castel Trauttmansdorff dove, un tempo l’amata Imperatrice Elisabetta, meglio conosciuta come Sissi, trascorreva la stagione invernale. Oggi questo stesso castello è sede del Touriseum, il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 200 anni di storia del turismo alpino.

Grazie al mix unico di giardino botanico e attrazione turistica, al riuscito connubio tra natura, cultura e arte e al loro inconfondibile spirito d’innovazione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff sono stati premiati più volte a livello nazionale, europeo ed internazionale.