La compressione dei dati è un mezzo per alterare o codificare dati strutturati in modo da occupare meno spazio su disco quando vengono archiviati su un sistema basato su computer. In altre parole, qualsiasi caso in cui dati o frammenti di dati subiscono una riduzione della loro dimensione di archiviazione o velocità di trasmissione originale, è la compressione dei dati.

Compressione dei dati e compressione dei file?

Quando si confronta la compressione dei dati con la compressione dei file, è necessario comprendere che non sono sempre termini sinonimi. Spesso, la compressione dei file può essere considerata una divisione della compressione dei dati, mentre la compressione dei dati si riferisce alla riduzione delle dimensioni di qualsiasi tipo di oggetto dati, che si tratti di un gruppo di celle o di singoli bit di dati. La compressione dei file è una tecnica di compressione dei dati che riduce le dimensioni di un file per facilitare l’efficienza dello spazio su disco. Inoltre, la compressione dei file riduce le dimensioni dei file durante il backup delle informazioni rilevanti e si presta a trasmissioni più veloci online o su reti.

Alla fine, sia la compressione dei dati che quella dei file ottimizzano le risorse di archiviazione fisiche utilizzate dalla tua tecnologia.

Come funziona la compressione dei dati?

Il nocciolo della compressione dei dati è piuttosto tecnico. In poche parole, la compressione è una soluzione software, o tecnica informatica, che utilizza algoritmi di densità per ridurre i dati. Un tipico metodo di compressione sostituisce i componenti di dati e i caratteri ripetitivi che si basano sull’eliminazione per ottenere una riduzione delle dimensioni. Nel frattempo, i dati grafici possono essere compressi attraverso la compressione senza perdita di dati, per cui i dati ripetitivi non vengono eliminati.

Indipendentemente dall’algoritmo di compressione utilizzato, il risultato della compressione è uno o più file più piccoli della loro dimensione originale.

La compressione dei PDF è utile?

La compressione dei file PDF è una pratica molto comune e ciò è dovuto al fatto che PDF compressi sono gestiti meglio e godono di importanti vantaggi.

Tu comprimi PDF abitualmente? Se attualmente non lo stai facendo ti stai perdendo tanti importanti benefici.

Vediamone subito alcuni.

Maggiore efficienza informatica

I dati compressi consentono agli utenti di eseguire il backup e archiviare i dati più velocemente, soprattutto quando si tratta di file di grandi dimensioni.

La compressione dei file non solo ti consente di spostare i file su un dispositivo locale in modo più efficiente, ma ti consente anche di inviare documenti e dati di grandi dimensioni più velocemente su Internet.

Integrità dei file migliorata

I file non compressi possono spesso danneggiarsi quando vengono inviati sul Web. I file compressi servono a preservare l’integrità dei file e ad assicurarsi che i dati non siano danneggiati.

Migliore gestione via email e sul web

È più facile comprimere file più grandi quando li carichi su una pagina web o li invii via email. Inoltre, come accennato in precedenza, i più comuni sistemi di posta elettronica limitano le dimensioni degli allegati. Quindi, la compressione offre un modo per inviare più file insieme, invece che uno per uno.