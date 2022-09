Il trofeo del Green Drop Award di Green Cross Italia dedicato al film più verde in concorso alla Mostra del cinema contiene quest’anno la terra del Monte Ararat come come simbolo di speranza e di rinascita.

L’edizione 2022 del Green Drop Award sarà presentata oggi al Lido di Venezia alle 19.00

Previsto un riconoscimento speciale per “Siccità” di Paolo Virzì,

presentato fuori concorso alla Mostra

******

Oggi 5 settembre alle ore 19.00 presso lo spazio della Sardegna Film Commission all’Isola di Edipo, Riva di Corinto, Via Falier Vitale, al Lido di Venezia sarà presentata la XI edizione del Green Drop Award, il premio che Green Cross, l’organizzazione fondata nel 1993 da Mikhail Gorbaciov, assegna al film, tra quelli in gara nella selezione ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia, che interpreta meglio i valori dell’ecologia, dello sviluppo sostenibile e della cooperazione fra i popoli.

Il Green Drop Award, ovvero il trofeo di vetro di Murano a forma di goccia soffiato dal maestro vetraio Simone Cenedese, quest’anno contiene la terra del Monte Ararat, come simbolo di speranza e di rinascita dopo un periodo, che vogliamo sperare stia terminando, di forte sofferenza. L’Ararat, il più alto monte della Turchia orientale (5.137 metri), è di fatto un vulcano coperto dai ghiacci ed è il luogo leggendario dove, secondo la tradizione, si sarebbe incagliata l’arca di Noè alla fine del diluvio universale. Per tale ragione questa montagna è un territorio denso di significati simbolici per molte culture e religioni.

Nel corso dell’iniziativa sarà presentata la Galleria di illustrazioni “L’Arca del cinema” curata dal Centro internazionale del fumetto di Cagliari.

Per l’occasione, infatti, alcuni importanti autori di fumetto hanno realizzato in esclusiva delle illustrazioni che coniugano il mito del cinema con l’episodio biblico del diluvio universale: Noè che raggiunge il monte Ararat e la salvezza della vita sulla Terra è garantita.

Nell’originale galleria di immagini, l’arca salva i grandi protagonisti dello schermo, trasporta pellicole, proiettori e macchine da presa, oppure assume le sembianze dell’astronave Enterprise, diventa la Nave di Fellini, si arena nella Monument Valley, davanti a uno stupito John Ford, o ancora, l’Ararat diventa la destinazione della… Compagnia dell’Anello.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione col Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, ha visto partecipare un gruppo di noti autori, coordinati da Bepi Vigna (sceneggiatore di Nathan Never). Ci sono Romeo Toffanetti, Max Bertolini, Francesco e Dante Bastianoni, della Sergio Bonelli Editore; l’autore di graphic novel Otto Gabos; la disegnatrice tunisina Ghién Bem Mamhoud; la raffinata illustratrice Stefania Costa; il disegnatore Gabriele Salimbeni e i giovani fumettisti Simone Barretta e Davide Deidda.

All’appuntamento interverranno il presidente di Green Cross Italia, Elio Pacilio, il direttore del Green Drop Award, Marco Gisotti, la direttrice della Sardegna Film Commission, Nevina Satta, e l’esploratore veneziano Giancarlo Gusmaroli, di ritorno dalla sua missione sul Monte Ararat nell’ambito del progetto #climbthemed #hugthemed che lo porterà a raggiungere tutte le vette più alte dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Nel corso della serata saranno presentati i componenti della Giuria d’onore Simone Gialdini, presidente di Anec, Annamaria Granatello, presidente del Premio Solinas, Alberto Sinigaglia, giornalista, già fondatore di Tuttolibri-La Stampa, Rodolfo Coccioni, paleontologo e geologo, professore Onorario dell’Università di Urbino Carlo Bo e responsabile del Festival Nazionale delle Geoscienze “Settimana della Terra”, e Bepi Vigna, sceneggiatore e scrittore, creatore del fumetto “Nathan Never”.

Gli appuntamenti della Green Week 2022 proseguiranno con:

Martedì 6 settembre, alle ore 12, presso le Giornate degli autori – Sala Laguna, saranno presentati i finalisti del concorso “Screen in green”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission, Premio Solinas e Green Cross Italia.

Mercoledì 7 settembre alle ore 14, presso il Venice Production Bridge all’Hotel Excelsior, si svolgerà la tavola rotonda “Sustainable screens 2022”, organizzata da Green Cross in collaborazione con il Mite, Fondazione Sardegna Film Commission e Premio Solinas.

Venerdì 9 settembre alle ore 10, infine, all’Italian Pavilion, sarà annunciato il film vincitore del Green Drop Award 2022 e sarà consegnata la Goccia “speciale”, in collaborazione con ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, a “Siccità” di Paolo Virzì.