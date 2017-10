Compleanno green: come organizzare una festa eco-friendly

Le feste per i bimbi sono uno dei momenti per loro più importanti. Ma organizzarle è tutt’altro che facile. Questo perché spesso risultano essere tutte uguali, come se fossero fatte con lo stampino: e non è il modo migliore per progettarle, dato che difficilmente un bimbo si accontenterà di qualcosa di già visto. Ma vi farà piacere sapere che non solo è possibile farne una originale, ma anche “virtuosa”. Questo è il caso dei compleanni green, che sono rispettosi dell’ambiente e dunque eco-friendly. È possibile organizzare questo tipo di festa utilizzando materiali non inquinanti e contenendo gli sprechi.

Ma come fare?

Ad esempio, facendo la scelta giusta con gli inviti: invece di sprecare carta e di fare del male alla natura, è possibile inviare questi inviti in formato elettronico, dunque via email. In alternativa possono essere spediti anche via SMS. Una soluzione moderna, invece, è quella di WhatsApp: potreste dunque creare un gruppo con gli invitati, e comunicare loro l’invito alla festa di compleanno green di vostro figlio.

Ma organizzare un compleanno eco-sostenibile non significa rinunciare alle decorazioni: queste sono componenti indispensabili per questo evento, solo bisogna cambiare la prospettiva. Per il tavolo, potreste scegliere dei piatti in cartoncino invece che di plastica, dato che questi ultimi inquinano davvero tanto. Ma non c’è bisogno di rinunciare alle stoviglie colorate e divertenti: su Europarty.it c’è un vastissimo assortimento di piatti e non solo, adatto a ogni festa. Un esempio? Questi carinissimi piatti di Minnie, perfetti per una festa a tema. Ed ecco che un compleanno allegro e colorato, ma anche green, comincia finalmente a prendere forma.

Altri consigli indispensabili per una festa eco-sostenibile?

Gli addobbi per la casa, che possono essere allestiti utilizzando vecchi oggetti, bottiglie o barattoli, senza per questo sprecare altri materiali molto costosi per la natura. Basta semplicemente un po’ di spago e creatività, per realizzare qualcosa di unico per il compleanno green del vostro bambino.

Anche a tavola: il menu può essere green, proprio come la vostra festa. Come? Prediligendo la salubrità dei piatti, senza forzare con alimenti zuccherati o troppo grassi, che non fanno bene alla salute. Alcuni esempi di ricette sane, genuine e molto ghiotte? Un buffet con finger food a base di verdure, oppure i freschissimi spiedini di frutta, molto allegri. Se proprio volete concedere ai bimbi uno snack salato, evitate le patatine e optate per il pop corn fatto in casa.