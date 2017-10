I lavori del futuro sono green: ecco le professioni più richieste

In un momento in cui l’occupazione zoppica, è naturale interrogarsi su quali saranno i lavori del futuro. È una questione di guardare in prospettiva: preparandosi adesso, sarà possibile anticipare i tempi e farsi trovare pronti alla prima occasione buona. Ma cosa ci dice la società di oggi, in merito alle professioni di un domani? Pare proprio che siano i lavori legati al green ad avere le migliori prospettive di crescita. Al punto che molte delle professioni che hanno e avranno a che fare con l’ambiente, saranno ricercatissime in un futuro prossimo. I lavori di domani saranno dunque green: ma quali sono le professioni più ambite?

Lavori green: quali saranno le figure più richieste?

Uno dei settori che dimostra il maggior apprezzamento da parte della società moderna, è quello delle costruzioni green e dell’eco-design. In tal caso si parla dell’edilizia eco-sostenibile, e dell’arredamento rispettoso della natura: gli specialisti di questi ambiti creano edifici e arredi in totale sintonia con l’ambiente circostante. E questo avviene sia da un punto di vista di materiali, sia da un punto di vista di eleganza. Anche gli installatori di impianti fotovoltaici sono destinati ad avere molto successo, ma già oggi sono richiestissimi dalle aziende. Dunque, non si tratta solo del futuro: il settore della green economy offre occupazioni già da ora. Infatti, su portali come Jobrapido è possibile consultare gli annunci di lavoro e vedere tutte le figure green richieste.

Quali lauree conseguire oggi per lavorare domani?

Come sempre accade, investire oggi nella laurea giusta significa avere la certezza di lavorare domani: questa logica vale anche nel settore della green economy. Ma quali sono le lauree che in futuro assicureranno un lavoro in questo settore? In primis troviamo ingegneria: una facoltà che già oggi vanta tantissime specializzazioni in ambito green. Anche architettura può essere un’ottima opzione, soprattutto per via della bio-edilizia. Ma una delle regine in questo ambito è indubbiamente biologia marina: dato il decadimento ambientale, questo professionista sarà sempre più ricercato. Infine, in ambito di ricerca, ecco biotecnologie.

Le altre professioni green del futuro prossimo

Cominciamo con una figura professionale che potrebbe sembrare tutt’altro che moderna: il geologo. Questo professionista, già oggi, sta cambiando pelle: non più impegnato nelle ricerche petrolifere, ma nello studio delle fonti di energia alternativa, senza intaccare l’ambiente. Inoltre, anche gli specialisti nell’ambito del forestale saranno sempre più moderni. Il motivo? Oggi il Corpo Forestale si occupa anche e soprattutto di certificazioni per il legno, e di biodiversità: in altri termini, due fattori che diventeranno sempre più cruciali per una società improntata ad una vita eco-sostenibile. Infine, ecco l’eco-brand manager: un domani, avere in azienda un esperto di green marketing sarà fondamentale.