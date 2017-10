Nissan e Margot Robbie oltre l’auto per un futuro più pulito, più sicuro e più equo

Tre nuovi progetti di sostenibilità per garantire l’accesso all’energia e alla mobilità, migliorare la vita delle comunità e prestare soccorso in caso di calamità

In un mondo in cui la necessità di utilizzo di elettricità è in continua crescita, 1,3 miliardi di persone vivono ancora all’interno di comunità dove la produzione di energia è limitata e l’accesso all’elettricità è pressoché inesistente. Molti altri, invece, hanno carenza in termini di accesso ridotto alle infrastrutture.

A Oslo, durante la terza edizione dell’evento Nissan Futures, Nissan ha annunciato tre nuovi progetti di sostenibilità, che impiegano le competenze, l’ingegno e l’esperienza di Nissan per avviare un cambio di direzione, contribuendo a un mondo più pulito, più sicuro e più equo per tutti.

I tre progetti si focalizzano sull’accesso all’energia e alla mobilità e sono rivolti alle comunità ritenute più a rischio o più bisognose, con l’obiettivo di sfruttare l’alimentazione delle batterie elettriche anche al di fuori dell’auto.

Gareth Dunsmore, Direttore Veicoli Elettrici Nissan Europe, ha commentato: “In presenza di una popolazione globale in rapida crescita, sempre più concentrata nelle città, problemi quali l’accesso all’energia, il cambiamento climatico e la scarsa qualità dell’aria rischiano di peggiorare anziché migliorare. Forti della nostra presenza globale e in veste di innovatori, crediamo che Nissan abbia la responsabilità di aiutare a costruire un futuro elettrico alla portata di tutti. E non potevamo scegliere un posto migliore per cominciare a portare l’energia e la mobilità a tutte le persone, in modo equo e sostenibile”.

Tutti i progetti saranno lanciati in via sperimentale nel 2018, per poi essere valutati nel corso dell’anno. Laddove si dimostrassero efficaci, Nissan li implementerà su più ampia scala integrandoli ove necessario.

I tre progetti Nissan a favore della sostenibilità sono:

Comunità locali: in collaborazione con i comuni di tutta Europa Nissan promuoverà la diffusione di un ecosistema dei veicoli elettrici, che consiste nell’integrazione residenziale tra pannelli solari,Nissan xStorage, “Vehicle-to-Grid” e nuove Nissan LEAF per il car-sharing.

Un nuovo sistema di microrete nei paesi in via di sviluppo: il sistema potrà offrire alle comunità una fonte di energia sostenibile garantendo agli abitanti un maggiore accesso ai servizi di base, quali istruzione e sanità.

Partnership con organizzazioni che operano in aree più esposte a calamità naturali favorendo nuove modalità di supporto tramite le tecnologie Nissan. Ad esempio, un van 100% elettrico e-NV200 provvisto di apposite batterie può essere utilizzato come unità mobile per fornire energia in situazioni di emergenza, in modo da mantenere la normale operatività in caso di black out, fornitura discontinua o eventi non riconducibili alla rete elettrica.

Per la presentazione dei tre nuovi progetti all’evento Nissan Futures 3.0, Gareth Dunsmore è stato affiancato dall’attrice Margot Robbie, Electric Vehicle Ambassador per Nissan, che ha dichiarato: “Le nostre vite sono sempre più orientate all’elettricità, ma purtroppo oggi molte persone nel mondo non hanno ancora accesso a fonti elettriche affidabili. I progetti come quelli annunciati da Nissan possono davvero migliorare la vita delle persone contribuendo a costruire un futuro equo, sicuro e sostenibile per tutti”.

Per maggiori informazioni sul ruolo di Margot Robbie come Electric Vehicle Ambassador di Nissan, è disponibile un breve video: https://youtu.be/NKccQ19hz7E