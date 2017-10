La manutenzione del tetto per la tua casa

Mantenere la nostra casa efficiente e in ottime condizioni è molto importante, soprattutto con l’arrivo dell’inverno. Una delle parti più importanti da salvaguardare e ristrutturare è il tetto, fondamentale per mantenere la temperatura ideale all’interno in quanto isola termicamente l’intera abitazione. Per renderlo efficiente e allo stesso tempo consumare meno energia elettrica, rispettando l’ambiente, si può procedere con alcuni semplici interventi facili da realizzare. Inoltre, questi lavori finalizzati al miglioramento energetico e alla sicurezza delle abitazioni sono finanziati in parte dallo Stato, tramite degli incentivi.

Rimuovere eventuali materiali tossici

Prima di iniziare un lavoro di isolamento del tetto bisogna accertarsi che i materiali della copertura siano a norma: questo significa controllare che non ci siano elementi in amianto, passaggio molto importante soprattutto se vivi in un’abitazione costruita negli anni ‘90. Questo materiale è, purtroppo, tutt’oggi presente nelle nostre case. Procedere con lo smaltimento dell’amianto è semplice, soprattutto se ti affidi a dei professionisti che eseguiranno un lavoro a regola d’arte in poco tempo. Evita il fai-da-te in quanto avrai a che fare con materiali che, se danneggiati, creano un pericolo per la tua salute.

Il cappotto termico

Un altro intervento molto utile e poco invasivo consiste nell’applicare dei pannelli isolanti nella parte interna o esterna del tetto: questo sistema si chiama cappotto termico e ti permette di avere fin da subito una riduzione in bolletta. Comporta, infatti, un notevole risparmio energetico perché mantiene una temperatura interna perfetta durante l’inverno e impedisce al calore di penetrare nei mesi estivi.

Esistono due tipologie di cappotto termico: uno interno, con l’applicazione dei pannelli all’interno della struttura, ed uno esterno, in cui i pannelli vengono posizionati al di sotto delle tegole. Entrambe le soluzioni ti permettono di avere ambienti isolati. Tuttavia, il primo risulta essere molto pratico, soprattutto nel caso in cui sia difficile intervenire all’esterno dell’edificio, e ha tempi di posa e prezzi minori. Quello esterno è spesso consigliato per le ville unifamiliari o case indipendenti. Anche se il costo è maggiore rispetto a quello interno, presenta dei vantaggi: aiuta, infatti, a proteggere l’esterno del tetto da crepe o muffa.

In entrambi i casi, le aree sottostanti saranno isolate perfettamente e la tua abitazione sarà pronta ad affrontare l’inverno, senza temere il freddo.