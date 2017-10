Il rispetto per l’ambiente passa anche per i piccoli interventi che decidiamo di effettuare nelle nostre case. Per crearne energeticamente efficiente, infatti, è importante preferire le opzioni ecosostenibili in ogni ambito della nostra abitazione. Si può rendere una casa ecosostenibile anche tramite gli infissi che hanno, infatti, un ruolo importante nell’isolamento termico della casa poiché, se datati o poco efficienti, sono la prima causa di infiltrazioni d’aria. L’infisso giusto, quindi, ti aiuta a riscaldare o rinfrescare la casa velocemente: questo si traduce in un risparmio energetico notevole e ad una diminuzione delle bollette.

Come scegliere delle finestre che siano ecosostenibili? Basta selezionare materiali isolanti che garantiscono un alto livello di coibentazione: il più comune è il pvc: un materiale plastico, che viene realizzato da una reazione di cloro, carbonio e idrogeno che contribuisce a ridurre del 20% le spese di riscaldamento di un appartamento di dimensioni medie. Tuttavia, questa è un’alternativa “chimica” che ci permette di consumare meno energia, ma ne richiede molta per essere prodotta. È molto resistente e dura a lungo, ma è possibile optare per un’altra soluzione per i nostri infissi, ugualmente efficace ma naturale e rispettosa dell’ambiente.

Un materiale come il legno, infatti, ti offre le proprietà isolanti del pvc e allo stesso tempo richiede meno energia per essere prodotto, in quanto va solamente trattato. È il materiale ecosostenibile per eccellenza ed è sempre più frequentemente utilizzato per realizzare dei serramenti dalle ottime proprietà isolanti che, contrariamente a come comunemente si pensa, possono durare a lungo. Tuttavia, è importante proteggerli dalle intemperie attraverso una corretta manutenzione, utilizzando dei prodotti vernicianti scelti facendo attenzione alle loro componenti chimiche sia perché rovinerebbero il legno, sia per rendere le nostre finestre completamente ecosostenibili con vernici naturali. Gli infissi in legno, inoltre, ottimi degli isolanti acustici che ci permettono di ridurre i rumori esterni all’interno delle nostre stanze.

Installando delle finestre che contribuiscono all’isolamento della casa, non solo effettuiamo una scelta che rispetta l’ambiente ma migliora anche il comfort della nostra casa. Questo intervento è, inoltre, incentivato dallo stato, che offre delle detrazioni per gli infissi ecosostenibili. Non resta quindi che adattare le nostre case ai moderni standard energetici e iniziare da subito a diminuire i consumi.