Parte la rassegna culturale “Caffè D’Autore, storie e persone a ritmo lento”. Primo appuntamento venerdì 15 dicembre al Club Etnie con la presentazione del libro “La ragazza della fontana”

Venerdì 15 dicembre 2017 ore 19.30, presso il Club Etnie in Piazza Umberto I a Marcianise (Caserta), Caffè D’Autore con Antonio Benforte che presenta il suo romanzo di esordio: “La ragazza della Fontana” – Scrittura & Scritture Editore. Introduce e modera Alessandro Tartaglione (giornalista, direttore Caffè Procope); interviene Enzo Restivo(giornalista e scrittore); l’autore Antonio Benforte. Al termine dell’evento culturale, brindisi per il decennale del giornale Caffè Procope.

Il Caffè d’Autore è stato pensato come un momento di convivialità con un autore che racconta la propria opera letteraria, musicale, teatrale, ecc.. Un tempo non breve, lento, in antitesi al frenetico mordi e fuggi che caratterizza l’attualità dei giorni nostri.

Un ritaglio della giornata dove, in attesa che il caffè lentamente salga e aromatizzi l’acqua e l’aria, si chiacchiera e si riscopre il gusto del lento e del buono che c’è nel dialogo vis-à-vis, in compagnia. La condivisione vera di emozioni e riflessioni, la riscoperta del guardarsi negli occhi e trasmettere sensazioni e stati d’animo. “Durante l’evento – spiegano gli organizzatori – metteremo a fare simbolicamente il caffè con la cuccuma, l’antica caffettiera casalinga napoletana di eduardiana memoria, con la quale celebreremo il gusto dell’attesa, occasione per una chiacchiera in amicizia.

La Ragazza della Fontana