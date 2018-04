Disinfestazione blatte con metodo ecologico

Sia che diventino sgraditi ospiti del proprio appartamento, sia che finiscano con l’essere protagoniste di alcuni spazi del proprio ufficio / azienda, una cosa è certa: le blatte rappresentano un problema da risolvere tempestivamente, prima che la situazione peggiori e finisca con l’essere difficilmente gestibile. Ma in che modo poter procedere con una efficace disinfestazione blatte e altri insetti, mediante metodi ecologici che non risultino nocivi per gli occupanti e per l’ambiente?

Il problema delle blatte

Le blatte sono insetti piuttosto comuni e… tenaci! Si infilano dappertutto, possono penetrare in casa o negli uffici anche mediante piccole fessure, hanno un aspetto sgradevole e un odore indesiderato. Come se quanto sopra non fosse sufficiente per renderle un nemico da combattere, si tenga anche conto che le blatte possono diventare dei vettori di organismi patogeni, che possono essere responsabili di malattie anche piuttosto gravi, come dissenterie batteriche, salmonellosi, e tanto altro ancora.

Per questo motivo, le blatte sono un pericoloso problema igienico-sanitario, e diviene necessario intervenire tempestivamente per la loro eliminazione. Ma come fare?

I rimedi ecologici contro le blatte

Le migliori società di disinfestazione da blatte e altri insetti utilizzano metodi ecologici al 100% che tutelano la salute della famiglia nel caso in cui l’intervento sia effettuato in ambito domestico, e dei dipendenti nel caso in cui sia effettuato in ambito aziendale.

Tra i più noti c’è l’uso di azoto liquido, che può raggiungere una temperatura di 150 gradi sotto zero provocando così l’ustione criogenica delle blatte e delle loro uova, in modo sicuro ed ecologico. L’azoto liquido può essere utilizzato anche in spazi molto ristretti, come le tubazioni, le canalette dei servizi, le intercapedini, raggiungendo così le potenziali uova e le blatte in modo dedicato e specifico, e superando i problemi che potrebbero nascere dall’utilizzo di prodotti non tossici che, però, non permettono di raggiungere lo stesso risultato.

Una buona alternativa ecologica è rappresentata dal gel alimentare, che può debellare in poco tempo tutta la colonia di blatte grazie a una sorta di “effetto domino”. Il gel alimentare viene infatti ritenuto particolarmente appetibile dalle blatte, che finiranno con l’intossicarsi e determinare una conseguente azione intossicante secondaria nelle feci. Le blatte si nutrono infatti anche dei loro stessi escrementi, e delle carcasse di esemplari morti, e finiranno così a ingerire resti contaminati. Inoltre, per poter evitare che alla successiva schiusa delle uova possa ripresentarsi il problema, le società di disinfestazione utilizzano un prodotto ecologico che mantiene la sua residualità e avvelena immediatamente le nuove blatte.

Di contro, è opportuno evitare tutti i prodotti chimici, come gli insetticidi che trovate in commercio. Questi spray, infatti, non riescono ad arrivare al nido, e non vi permetteranno di risolvere una volta per tutto il problema. Ancora peggio sono gli insetticidi che sono disponibili in polvere: finiranno con il disperdersi nell’aria ed entrare nelle vostre vie respiratorie. Infine, si tenga conto che gli insetticidi sono inefficaci contro le uova, e costringono altresì a evacuare gli ambienti da trattare onde evitare guai per la propria salute.