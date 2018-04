WEDDING WEEKEND AL KORA DI POZZUOLI

Quando i festeggiamenti durano più a lungo. Giovedì 26 aprile alle 18 al Kora di Pozzuoli al via la sesta edizione della manifestazione “The beach wedding show” ideata dall’imprenditoreAlessandro Laringe, che presenta in anteprima in Campania il “wedding week end”, la festa per il matrimonio che dura un interno fine settimana.

Testimonial dell’evento dedicato ai servizi, ai prodotti, alle tendenze top per il giorno più bello, due giovani e amate attrici napoletane: Miriam Candurro, Serena di Un Posto al sole e Irene Grasso volto noto di Casa Surace. In questi anni il wedding week end l’hanno fatto George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia, Justin Timberlake e l’attrice Jessica Biel nel Salento, Tom Cruise e Katie Holmes vicino Roma, anche se poi l’amore è finito e tanti altri personaggi in giro per l’italia. “Il wedding week end però, non è solo appannaggio dei vip – spiega Laringe – e siamo i primi in Campania a proporlo per i futuri sposi. Al Kora infatti è possibile organizzare una due giorni tra Campi Flegrei e isole del Golfo, lontano dai ritmi della metropoli e con tanto di catamarano per soggiorni romantici.

Due giorni dentro i colori e i sapori del Golfo da condividere con amici e parenti. Si parte dalla prima notte in crociera a tre giorni di navigazione nel lusso tra Capri, Positano, Ischia e Procida, fino all’intera luna di miele in barca alle Eolie”. Per gli sposi un trattamento vip: servizio a bordo, champagne, special food, skipper. Per organizzare il matrimonio dei sogni al Kora si anima tutto il mondo del wedding: allestimenti, nuove collezioni di abiti da sposa con la sfilata della Maison Signore, flower design, fotografi, bomboniere, catering, acconciature, visagisti, musicisti. Una dolce novità sono i “cioccolatini istantanei”realizzati al momento durante la festa fino agli “emotional show”. Novità di Quest’anno la “sand art”, i disegni nella sabbia e il “dancing flash bob”, ballo con coreografia che coinvolge gli sposi e i loro ospiti. Queste attrazioni sono un fiore all’occhiello della struttura, che ogni anno chiude la manifestazione con un grande spettacolo con trampolieri, fuochi d’artificio, dj, fly border e tutti gli show che il Kora propone ai futuri sposi. Venticinque i temi top proposti per un matrimonio da sogno, dai più classici e raffinati ai più eccentrici e originali. Spiccano Il grande Gatsby, il boho chic o Ibiza style, l’urban style, i viaggi e tanto altro. Ecco le nuove tendenze: abiti da sposa romantici, acconciature naturali, eleganti e comode, scarpe e bouquet colorati, partecipazioni con illustrazioni e disegni moderni, location in mezzo al mare come il Kora, wedding cake come opere d’arte, che arriva direttamente da mare. E i colori? Primeggia il rosa in quattro sfumature tutte pastello, dai più chiari Blooming Dhalia e Almost Mauve agli intensi Ash Rose e Rapture Rose, il lilla lavanda e il giallo. Il Kora è stato anche set di un video girato dai The Jackal e Gianluca Vacchi per il Sud America e di famose trasmissioni televisive come Quattro matrimoni in Italia.