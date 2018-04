Cambio di stagione: i consigli per contrastare l’inquinamento indoor

Con la primavera che bussa alle finestre abbiamo tutti voglia di aprire le finestre e stare all’aria aperta. Ma siamo sicuri che l’aria che entra dalla finestra sia pulita?

Io no. Abito in centro città e in una di quelle, purtroppo, sempre in testa alla lista delle classifiche di inquinamento e polveri sottili che fanno male alla salute. Inevitabilmente l’inquinamento esterno delle nostre affollate città con decine di auto in coda, pochi alberi e ritmi sostenuti finisce anche tra le mura di casa. Si chiama inquinamento indoor (quello esterno outdoor), stiamo parlando di benzene, formaldeide, ammoniaca e molte altre sostanze nocive che possono provocare disturbi e malattie.

Aspettando la bella stagione possiamo fare qualcosa per migliorare la qualità dell’aria nelle nostre abitazioni o dei nostri uffici? Per fortuna sì, e vediamo come.

Le piante sono le nostre principali alleate per sanificare l’aria degli ambienti dove passiamo molto tempo tutti i giorni. Ciascuna ha le sue caratteristiche, ci sono piante mangia fumo come la Beaucarnea o Nolina, piante contro l’inquinamento elettromagnetico come la Tillandsia cyanea, piante che aiutano a purificare l’aria e a profumarla. L’effetto positivo delle piante e del tempo che dedichiamo al giardinaggio anche sul davanzale della finestra di casa è ormai riconosciuto.

Altro sistema che personalmente utilizzo, è aprire le finestre nelle prime ore del mattino o dopo uno scrosciante acquazzone. In quei frangenti possiamo beneficiare dell’abbattimento delle polveri e dell’inquinamento e fare un buon ricambio d’aria a casa e in ufficio. Di solito lo unisco al lavaggio dei tendaggi a freddo, un ciclo veloce in lavatrice e poi le appendo ancora bagnate. Provate questa soluzione e fatemi sapere.

È importante anche non contribuire a immettere nell’ambiente sostanze nocive. Lo facciamo inavvertitamente tutti i giorni non solo spruzzando lacca per capelli, per fare un esempio banale, ma anche scegliendo le vernici con cui tinteggiamo le pareti di casa, o non controllando l’etichetta dei detersivi che utilizziamo per pulire le superfici di casa. Molti di questi detersivi possono essere sostituiti da elementi semplici come: bicarbonato di sodio e aceto. L’aceto è un potente anticalcare, ad esempio, e può essere utilizzato anche per lavare i pavimenti se diluito con acqua, il bicarbonato sanifica le superfici e io lo uso soprattutto in bagno. Se non siete amanti di queste soluzioni fai-da-te potete scegliere fra i tanti marchi che hanno sull’etichetta i simboli delle certificazioni dei detersivi eco-friendly.

Oltre a questi importanti accorgimenti , un’altra soluzione per migliorare in modo evidente la qualità dell’aria negli ambienti si chiama Sitali, si tratta di un sistema di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) residenziale perfetto per questo periodo di cambio stagione, in cui ciascuno di noi vorrebbe una boccata di aria pulita e non sa bene come fare.

Queste le caratteristiche del sistema Sitali di Olimpia Splendid di Ventilazione Meccanica Controllata:

− Gestisce il ricambio dell’aria e ne controlla la qualità e salubrità;

− Bassi livelli di consumo, sistema a risparmio energetico;

− Silenzioso;

− Contrasta la formazione di muffe e cattivi odori;

Il sistema Sitali si occupa di sanificare l’aria in casa combinando: efficienza energetica, prevenzione della formazione delle muffe dovute all’umidità, massimo comfort acustico e un design minimal che si adatta a tutti i tipi di ambienti.

Il sistema Sitali si compone di due distinti modelli con caratteristiche tecniche e di funzionamento differenti che, a seconda dello stato dell’immobile, possono operare individualmente o in sinergia permettendo la gestione ottimale del ricambio dell’aria negli ambienti indoor. Inoltre, il funzionamento a singolo flusso alternato della versione Sitali SF150 permette anche il recupero di calore. L’unità estrae, infatti, l’aria interna e immette quella proveniente dall’esterno e, nel corso di questo passaggio, l’aria in uscita cede il calore a un pacco ceramico presente nello scambiatore di calore. Questo trasferimento termico fa sì che l’aria in entrata venga immessa pulita e alla stessa temperatura interna, evitando così sbalzi di temperatura che compromettano il comfort e non sollecitando l’impiego dell’impianto di riscaldamento in compensazione. Inoltre, Sitali SF150 è dotato di un doppio filtro antipolvere su lato interno/esterno dello scambiatore permette di rendere l’aria ancora più pulita.

Pronti a una ventata di aria fresca e pulita?