AL VIA LE ISCRIZIONI A FA’ LA COSA GIUSTA! 2019

Dopo il successo del 2018, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili conferma l’ingresso gratuito per i visitatori: appuntamento dall’8 al 10 marzo a Milano

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2019 di Fa’ la cosa giusta!, la sedicesima fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si terrà dall’8 al 10 marzo a fieramilanocity e conferma l’ingresso gratuito introdotto nella scorsa edizione.

91mila presenze, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Ampia anche la partecipazione e l’interesse per la prima edizione di

L’edizione 2018 si è chiusa con un grande successo di pubblico:, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Ampia anche la partecipazione e l’interesse per la prima edizione di Sfide. La scuola di tutti : 4000 in totale gli insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e studenti che hanno preso parte al programma di incontri e laboratori proposti. 115 classi, per un totale di oltre 2500 studenti, sono stati invece coinvolti nel Progetto scuole.

Il salone Sfide. La scuola di tutti tornerà anche all’interno di Fa’ la cosa giusta! 2019 con un fitto programma di incontri, laboratori e seminari che affronteranno, tra i molti temi: la didattica tra museo e scuola, la parità di genere in ambito scolastico e della ricerca, l’educazione alla giustizia sociale e le comunità educanti.



Fa’ la cosa giusta! ha aperto le iscrizioni per partecipare come espositori all’edizione 2019. A tutti coloro che si iscriveranno entro il 25 luglio sarà riservato il 20% di sconto. Ma non è l’unica novità dell’anno: qui trovate tutte le informazioni per iscriversi e tutte le offerte.