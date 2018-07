Accessori per aspiranti barman: i prodotti Alessi di cui non potrete fare a meno

Siete degli esperti barman? O vi state avvicinando da poco al piacere dello shaker? Qualsiasi sia la vostra propensione alla preparazione di cocktail, sappiate che avete a disposizione un alleato imperdibile e inconfondibile: Alessi propone infatti un set completo di accessori per cocktail che, dal misurino al frullino, passando per il passino e per il rinomato shaker cocktail, non potrà che rendere ancora più deliziosa la procedura di preparazione di qualsiasi tipo di creazione.

Cocktail shakerati, un mondo da scoprire

Quello dei cocktail shakerati è un vero e proprio mondo da scoprire e, solamente chi ha la bravura, l’abilità e la tenacia di preparare delle deliziose bevande armandosi di shaker può probabilmente condividere con voi quanto sia realmente importante poter contare sulla disponibilità di accessori in grado di rendere più agevole e prelibata la creazione della bevanda.

Dal Campari shakerato all’Americano shakerato, il ventaglio di potenziali ricette da cui potreste scegliere di attingere per creare la vostra prossima idea alcolica è certamente piuttosto esteso ed eterogeneo, ma comunque contraddistinto da un unico denominatore comune: la disponibilità dei giusti accessori in grado di tradurre in realtà le vostre intuizioni da barman!

Shaker o agitatore, a ciascuno il suo

Che lo si chiami shaker o agitatore, poco cambia. Quel che invece importa è che l’accessorio sia quello giusto. Una delle migliori alternative proposte da Alessi è ad esempio il Boston: derivato da una ricerca sugli utensili professionali per il bar e per i vini, è uno shaker composto da una parte in vetro e una in acciaio resa particolarmente flessibile da un’operazione speciale detta di incrudimento.

Oppure, ci si può dedicare con particolare soddisfazione al Chiringuito Shaker, disegnato da Ron Arad, che ha ideato uno shaker svergolato che già nella forma allude alla necessità di “girare” il liquido contenuto all’interno. Un oggetto di inconfondibile fascino, che non potrà che essere presente nella cucina di ogni perfetto barman!

Oltre agli shaker, è altresì fondamentale dotarsi dei giusti accessori di completamento. Uno dei più emblematici, in tal senso, è il Passino da Bar 5053 in acciaio inossidabile, in produzione dal “lontano” 1979. Si tratta di un prodotto derivato da una ricerca approfondita sull’utilizzo di accessori professionali per il bar, e presente da decenni nel catalogo della società, facendo oramai parte della produzione storica. A ideare il Passino da bar Alessi è stato Ettore Sottssass, un nome evidentemente celebre nel design, che ha realizzato quello che è oramai divenuto un grande classico, e che per proporzioni, forma, leggerezza, funzionalità e classe, è un biglietto da visita di eleganza e affidabilità di qualsiasi servizio bar, anche per uso privato.

Tra gli altri accessori dei quali potreste ben dotare il vostro personalissimo angolo bar, uno dei più accattivanti è certamente rappresentato dal Misurino per Cocktail in acciaio inossidabile, parte integrante di una famiglia di oggetti a destinazione prevalentemente alberghiera, disegnata da Carlo Mazzeri e Anselmo Vitale tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70.

Insomma, quello di Alessi continua a confermarsi come uno dei cataloghi più convincenti per tutti coloro che vogliono dotare il proprio servizio bar – sia esso professionale o ad uso esclusivamente privato – del meglio del design italiano e internazionale, con l’ulteriore possibilità di utilizzare i suoi prodotti come graditissimo regalo alle persone più care.