Giardini ornamentali: vivi un’atmosfera unica

Nella progettazione di giardini ornamentali bisogna prendere in considerazione tantissimi fattori tecnici, prima che estetici.

Innanzitutto la scelta delle piante dipende dalla tipologia del terreno, dalla quantità di acqua che abbiamo a disposizione e dalle ore di luce/ombra nelle varie zone del nostro giardino. Successivamente, dobbiamo ricordarci che non tutte le piante sono compatibili tra loro, pertanto prima di sistemare una pianta accanto all’altra dovremo ragionarci attentamente.

Scegliere le piante ornamentali da esterno

Esistono moltissime tipologie di piante ornamentali da esterno, e solo un vivaista esperto può consigliarci la combinazione migliore: l’impatto estetico dipenderà molto dai colori, dalla forma, dalla grandezza e dalla fioritura di ogni pianta.

Anche le aiuole contribuiscono molto alla resa finale del nostro giardino ornamentale: un’esplosione di colori e un sapiente utilizzo di sassolini, ghiaia e pietre renderanno l’intero giardino originale e personalizzato in base ai nostri gusti.

I giusti accostamenti di colore daranno un tocco in più: per questo motivo è fondamentale conoscere il periodo di fioritura di ogni singola pianta.

Progettazione giardini

Non solo cespugli fioriti, aiuole colorate, alberi e siepi: i giardini ornamentali possono offrirti davvero moltissimo se progettati con cura e realizzati da mani esperte. Alcune ditte, inoltre, sono in grado di creare delle vere e proprie infrastrutture di decoro, come laghetti, piccole cascate o addirittura opere murarie.

Vivi un’esperienza unica con un giardino cucito su misura per te.