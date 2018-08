Raccolta differenziata porta a porta nei comuni del Forlivese

La raccolta porta a porta pronta a iniziare anche nel forlivese. La data prevista è il 3 settembre, meno di un mese e diventerà reale per la prima volta la raccolta differenziata porta a porta nei comuni di Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico, Modigliana e Tredozio.

Le polemiche

Non mancano le polemiche della popolazione residente per i modi e i giorni della raccolta. Per questo motivo sono scesi in piazza diversi membri della popolazione che hanno chiesto delle modifiche alle regole della raccolta. Alcuni comitati hanno anche raccolto numerose firme, proprio mentre l’azienda Alea Ambiente sta iniziando la distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata. Alea Ambiente è una società interamente pubblica che sostituisce Hera nella gestione. L’obiettivo è aumentare la percentuale di rifiuto riciclabile.

Questi sono grandi contenitori, 3 da 120 lt e uno invece più piccoli, che saranno ritirati in alcuni giorni precisi, ma la polemica riguarda soprattutto la raccolta del contenitore non riciclabile quindi il secco, che sarà ritirato ogni 15 giorni. Troppo per i cittadini, e anche secondo noi, per un contenitore che avrebbe bisogno di essere ritirato almeno ogni settimana per evitare di generare brutti odori.

Finora la raccolta porta a porta in quella zona si fa solo a Forlimpopoli, Bertinoro e in circa il 50% del territorio comunale di Forlì, mentre per tutti gli altri sarà una novità. Per altri comuni si comincerà probabilmente in dicembre e all’inizio del 2019 scatterà la tariffa puntuale: quindi, la bolletta non sarà più basata sui metri quadrati ma sulla quantità di rifiuto indifferenziato.