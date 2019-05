In vista delle elezioni del Parlamento Ue Green Cross Italia chiede ai futuri deputati di sostenere l’importanza della risorsa idrica e lancia un sondaggio Facebook

In Europa ci sono ancora 14 milioni di persone che non hanno accesso a fonti di acqua potabile, 62 milioni non hanno l’acqua corrente in casa. Si tratta soprattutto di poveri, una parte della popolazione particolarmente vulnerabile che vive in situazioni precarie. Ma non basta: l’11 per cento degli abitanti del Vecchio continente ha già sperimentato la carenza di acqua, mentre un quarto delle scuole non rispetta le norme comunitarie e dell’Oms sui servizi igienici. La battaglia per garantire a tutti il diritto all’acqua non riguarda solo i Paesi in via di sviluppo ma anche regioni molto vicine a noi. In vista delle elezioni del Parlamento europeo Green Cross Italia aderisce alla campagna #StandUp4Water, lanciata dal network di Ong European Pact for Water, da End Water Poverty e da WaterAid. L’obiettivo: chiedere ai candidati futuri eurodeputati di mettere l’accesso all’acqua pulita, a servizi igienici decenti e a una buona igiene in cima all’agenda politica della UE. Come? Adottando una legislazione ambiziosa in linea con l’Agenda 2030 e incorporando la questione dell’acqua nei processi, nelle strategie e nei programmi dell’UE; sostenendo investimenti nel settore; promuovendo azioni per migliorare e mantenere infrastrutture idriche, fognarie e di trattamento delle acque reflue, anche attraverso finanziamenti per lo sviluppo; aumentando la consapevolezza sull’acqua come elemento essenziale dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

“La nostra idea è che l’acqua possa e debba diventare il filo conduttore di tutte le politiche messe in atto dall’Unione e dagli Stati membri e l’asse centrale per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile – spiega Elio Pacilio presidente di Green Cross Italia – La Ue ha a disposizione il 20 per cento del budget da destinare allo sviluppo umano, ma nonostante questo finora ne ha usato poco più della metà. Quindi è opportuno che rispetti gli impegni presi e garantisca il pieno accesso all’acqua, in linea con l’Agenda 2030. L’Europa è uno degli attori più influenti a livello globale e i membri del Parlamento hanno il potere di rafforzare gli sforzi per promuovere i diritti umani anche nel resto del mondo”.

Per sostenere la campagna #StandUp4Water e sensibilizzare i cittadini sul tema dell’acqua come fonte di sviluppo umano e sociale, Green Cross lancia un sondaggio su Facebook. Tutti possono partecipare, rispondendo a una semplice domanda: se sei d’accordo che l’acqua debba essere messa al centro delle politiche della Ue, fai sentire la tua voce e clicca SI!

Porteremo le nostre e le vostre istanze ai candidati eletti al Parlamento europeo !