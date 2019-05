Tra i vari rifiuti che spesso non sappiamo dove e come riciclare nel modo giusto ci sono anche i cotton fioc. In molti li usano anche quotidianamente per le orecchie e poi li buttano via senza fare tante distinzioni, anche nel gabinetto.

Mai, e sottolineiamo mai! fare una cosa simile. I cotton fioc buttati nel ws arrivano sulle spiagge e nel mare e la parte di plastica resta per anni, decenni, probabilmente secoli. Pensate che si è stimato che quasi il 10% dei rifiuti presenti sulle spiagge di tutto il mondo sia costituito da bastoncini colorati che usiamo per pulire le orecchie. In effetti sono ovunque, anche sulle spiagge più nascoste o dimenticate di Italia e del mondo.

In realtà poi i cotton fioc secondo molti studi fanno male anche alla salute delle orecchie, quindi sarebbero da sconsigliare a priori. Pensiamoci prima di comprarli e di conseguenza usarli e buttarli.

DOVE SI BUTTANO

I cotton fioc sono da buttare nel secco indifferenziato, in quanto il bastoncino di plastica comunque non è un imballaggio e quindi non può essere smaltito come plastica. Quindi non buttate i cotton fioc nella plastica né tantomeno nell’umido o organico.

Se però avete acquistato i cotton fioc compostabili, che sono quindi non in plastica, ma interamente di carta o di bamboo, possono questi essere buttati nell’umido/organico.

PASSARE AL COMPOSTABILE

Inoltre, l’ideale sarebbe in definitiva passare definitivamente al compostabile. Infatti in rete si legge che dal primo gennaio 2019 è stato vietato produrre e commercializzare sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica. Inoltre sulle confezioni è obbligatorio indicare informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi. Trovate ancora in giro però numerose confezioni di bastoncini in plastica, prodotti ovviamente negli scorsi anni.